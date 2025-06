Mauro Icardi a la Justicia: está desesperado por revincularse con sus hijas

Mantenerse en contacto con sus hijas es lo que más quiere Mauro Icardi, pero la Justicia no lo acompaña. ¿Qué pidió esta vez?

En medio de las turbulencias familiares y mediáticas que lo rodean, Mauro Icardi presentó un documento judicial en carácter urgente con el objetivo de reencontrarse con sus hijas antes de emprender su regreso a Turquía. El futbolista del Galatasaray estaría planeando viajar junto a su actual pareja, Eugenia la China Suárez, para sumarse a la pretemporada de su club en Estambul.

Mauro Icardi está desesperado y fue a la Justicia

La información fue revelada por el periodista Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde leyó partes del escrito elevado ante la Justicia. En el documento, Icardi expresa su urgencia en el pedido para que no se le complique su carrera profesional: “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”.

El texto también niega que exista algún tipo de riesgo en el reencuentro con las niñas, y acusa a la parte materna de haber generado un clima de hostilidad. “No habiendo riesgo cierto alguno, ni conducta previa alguna de mi mandante que alimente el mitómano miedo aludido por la madre y su representación letrada... solicito que las niñas estén con su padre hasta su viaje a Turquía”, se lee en el informe.



Además, Icardi destaca que su domicilio ya fue acondicionado para recibir a las niñas y así preservar el bienestar emocional de las menores. El escrito detalla que los cuartos individuales están listos, que las mascotas ya se encuentran en el hogar y que las videollamadas con la madre estarán garantizadas bajo supervisión profesional.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la solicitud para que las niñas puedan compartir tiempo con “la familia ensamblada” del futbolista, en clara referencia a la presencia de Eugenia Suárez en su vida. “A fin de reestablecer el sano vínculo que ya tenían previo a la inoculación del odio que recibieron desde el 6 de enero”, expresó el escrito.



Finalmente, el documento señala que Icardi deberá retornar a Turquía tras someterse a estudios médicos en Uruguay, en el marco de su rehabilitación física. Se espera que el delantero se sume a los entrenamientos del Galatasaray hacia fines de junio, de cara a la nueva temporada que comenzará en agosto.