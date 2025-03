La fortísima declaración de Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Lo tuve que frenar veinte veces"

En las últimas horas, Luciana Salazar fue noticia por las historias que compartió en su cuenta de Instagram (@Salazarluli) contra Martín Redrado.

Todo comenzó el pasado martes 25 de marzo, cuando el político estuvo como invitado al programa de streaming Tengo Capturas, donde le preguntaron por el reciente festejo de cumpleaños de Matilda. "Fue el cumpleaños de tu hija, ¿la viste a Matilda?", le consultó Lara López Calvo, a lo que Martín respondió: "No tengo relación ni con ella ni con Luciana desde 2018. Cuando algo se termina lo mejor es hacer el duelo. Cada uno lleva su duelo como puede".

A raíz de ello, Salazar disparó contra el empresario y lo mandó al frente en la red social de fotografía y también en X, enseñando imágenes que contradicen lo que dijo en el ciclo de streaming.

En Puro Show, programa emitido por Eltrece, se comunicaron con la modelo vía telefónica y en un momento de la conversación, Luciana hizo una fortísima declaración sobre Redrado.

"¿Por qué no lo legaliza a su matrimonio?", le consultó Pampito a Luciana. "Eso es un problema de él con su novia. No es un tema en el que me tenga que meter. Sí me llama la atención que cada vez que se habla del tema de Matilda, él tenga que hacer referencia a cuánto ama a su mujer, como si estuviera teniéndole que dar explicaciones no a mí, a otra persona. El tema mío está afectando en realidad a otra persona, donde él tiene todo el tiempo recalcar algo porque indudablemente él mintió constantemente", contestó la modelo.

Acto seguido, confesó: "Chicos, mientras que él estaba en pareja, él me quiso abu... me avanzó veinte veces, lo tuve que frenar veinte veces". "¿Ibas a decir abusar?", le preguntó Matías Vázquez al ver que Salazar no terminó de decir la palabra.

"Y, es que para mí una persona que te avanza y que te quiere besar sin tu consentimiento, ¿qué es, chicos?", les preguntó a los conductores y panelistas. "Sí, es acoso", coincidieron. "Bueno, acoso a mí me dijeron que era de palabra. Digo, yo lo sentí de esa forma y lo tuve que frenar", contó Luciana Salazar.