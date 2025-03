Santiago Del Moro anunció que un jugador abandonará la casa de Gran Hermano

La edición corriente de Gran Hermano no para de tener que abandonos y expulsados por distintas decisiones de la producción y, nuevamente, Santiago del Moro volvió a hacer el anuncio: “Esta noche, de común acuerdo, se va de la casa”. En redes sociales ya se especula de quién se podría tratar.



La noticia dejó en shock a los fanáticos que no esperaban una nueva salida en el corto plazo, más aún post ingreso de los últimos dos Golden Tickets. Pero la decisión no tiene que ver con hablar sobre el afuera ni ningún problema de salud, como ya ocurrió en otras ocasiones.

En este caso, la decisión sería de común acuerdo luego de no estar del todo de acuerdo con el día a día del programa. La noticia será comunicada en las próximas horas y puede cambiar el rumbo de la casa porque los jugadores tendrán nuevos apuntados.

El máximo apuntado a salir por la puerta giratoria es Juan Pablo, más conocido como Devi. Esto se debe a que atraviesa una crisis que podría empujarlo a irse. Esto se debe a su sorpresiva separación.

“Siento que me estoy presionando demasiado para estar en un lugar que valoro demasiado. Pensá que mañana es tu último día”, le dijeron sus compañeros. Pero una posible charla con la producción, podría depositarlo afuera. ¿Quién se irá?