La Selección argentina se clasificó al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, luego del empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay.

El equipo de Lionel Scaloni, líder de las Eliminatorias Sudamericanas, accedió a la próxima cita con cuatro fechas de anticipación, tras asegurarse un lugar entre los seis primeros de la clasificación de la Conmebol.

Argentina se convirtió en la primera selección sudamericana en acceder a la Copa del Mundo 2026 y en la sexta a nivel global, después de los tres países organizadores, Japón y Nueva Zelanda.

La coincidencia con las Eliminatorias de Qatar 2022

Como un guiño del destino, la Selección selló su pasaporte al Mundial 2026 en la misma fecha (14°) que camino a Qatar 2022. En aquella oportunidad, el equipo de Scaloni lo consiguió con un empate sin goles frente a Brasil en San Juan.

La campaña de Argentina en las Eliminatorias del Mundial 2026

7-9-23: vs. Ecuador (L) 1-0, Lionel Messi.

12-9-23: vs. Bolivia (V) 3-0, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez.

12-10-23: vs. Paraguay (L) 1-0, Nicolás Otamendi.

17-10-23: vs. Perú (V) 2-0, Messi (2).

16-11-23: vs. Uruguay (L) 0-2

21-11-23: vs. Brasil (V) 1-0, Otamendi.

5-9-24: vs. Chile (L) 3-0, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

10-9-24: vs. Colombia (V) 1-2, Nico González

10-10-24: vs. Venezuela (V) 1-1, Otamendi.

15-10-24: vs. Bolivia (L) 6-0, Messi (3), Lautaro Martíntez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

14-11-24: vs. Paraguay (V) 0-1

19-11-24: vs. Perú (L) 1-0, Lautaro Martínez.

21-03-25: vs. Uruguay (V) 1-0, Almada.