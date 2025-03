Mauro Icardi habría intentado seducir a su abogada y Elba Marcovecchio respondió: "Me sentí agraviada"

En medio de los trámites legales entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una versión tomó fuerza y puso a la abogada Elba Marcovecchio en el centro de la escena. La profesional, que decidió seguir representando a Mauro, incluso después del escándalo del Chateau Libertador que dejó a Wanda en un estado psicológico desesperante, fue vinculada hace unos días a una supuesta situación inesperada con su cliente.

En un contexto donde circula material de Icardi en aquel tenso episodio, las nuevas especulaciones surgieron después de que se conociera la sentencia de divorcio en Italia. Mientras Marcovecchio explicaba detalles del proceso, Ángel de Brito le consultó sobre una versión que indicaba que el futbolista habría intentado seducir a una de sus abogadas.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Mauro Icardi

Durante una entrevista en vivo para el ciclo Ángel responde de Bondi Live, el conductor no esquivó el tema y le preguntó directamente si era cierto que el futbolista "se le tiró a una de las abogadas". Ante la consulta, Marcovecchio fue contundente: “¡No, es mentira!”

A modo de broma, De Brito imaginó un romance entre ella e Icardi y le dijo: “Me gustaba para vos. Imagínate que te pones de novia con Icardi ahora, a vos que no te faltan quilombos”. La abogada respondió con humor, pero también dejó en claro su malestar: “No, no, no, no. Yo igual me sentí absolutamente agraviada porque a mí me acusaron de todo menos de ‘atorranta’. Me faltaba esto”.

El conductor recordó las polémicas que enfrentó Marcovecchio en los últimos meses y mencionó las acusaciones en su contra. “Mechera, viuda negra, te faltaba atorranta”, le dijo De Brito, en referencia a su enfrentamiento con las hijas de Jorge Lanata. La abogada, con su estilo habitual, respondió con ironía: “Que me acusaran de atorranta hubiera sido más divertido en la vida”.