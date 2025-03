Habló Mica Viciconte, luego de que Allegra Cubero no invitara a Nicole a su fiesta de 15

Luego de que Nicole Neumann revelara que Allegra, una de las hijas que tiene con Fabián Cubero, decidió no invitarla a su fiesta de 15 años para evitar conflictos con Mica Viciconte, la panelista salió a hacer un descargo en sus redes sociales.

Cabe recordar que la adolescente había manifestado su deseo de que ambas familias estuvieran presentes en el festejo, algo que su madre había aceptado por el bien de su hija.

Sin embargo, fue Viciconte quien se mostró en contra de aquella decisión. Por ese motivo, Allegra finalmente decidió que será Cubero quien organice la fiesta para su lado de la familia, mientras que con Neumann realizará el viaje.

“Obviamente como mamá hay un montón de cosas que me duelen por ellas, porque no tendrían que pasar por ese momento, pero bueno, es lo que les tocó y lo que me tocó a mí", reflexionó la modelo.

Luego de que Nicole expresara su tristeza por la decisión que tomó su hija, rápidamente las redes sociales comenzaron a criticar a la actual pareja de Cubero, quien no dudó en defender su postura a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión. En el mundo de la televisión, solo hay dos maneras de ser: ser transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto", escribió en una historia que publicó en la red social.

A continuación, Mica rememoró los inicios de su sólida relación con Fabián Cubero, el padre de su hijo Luca: “Hace siete años que formé una familia ensamblada, y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví”.

“Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo. Les recuerdo que yo también soy mamá y, con el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía razón. Pero claro, es más fácil perder la memoria en estos casos, ¿no?“, lanzó, contundente.



En esta misma línea, Viciconte expresó su molestia por las constantes críticas que recibe sin conocer los detalles los pormenores de las disputas familiares con Nicole Neumann desde que inició su relación con el exfutbolista. “Me hice cargo de muchas situaciones que no me correspondían, porque así lo sentí y porque así soy”, aseguró.