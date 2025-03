El comentario de Emilia Mernes que desató una ola de críticas en las redes sociales

Emilia Mernes involucrada en otra polémica al compartir un video en su canal de YouTube, donde hizo un comentario despectivo hacia los argentinos que la criticaron por mudarse a Miami. El video, viralizado rápidamente, desató fuertes críticas en redes sociales. Los seguidores la acusaron de ser arrogante y despectiva con quienes la apoyaron en su carrera.

Emilia había revelado en una entrevista con Billboard: “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”. Sin embargo, su anuncio no fue bien recibido por sus seguidores. Muchos la acusaron de traicionar a su país y de abandonar a quienes la apoyaron desde el inicio de su carrera. Aunque la cantante había intentado explicar su decisión de manera calmada en entrevistas previas, el video compartido en las últimas horas generó otra cancelación masiva para la artista.

En el video, se escucha una conversación informal, donde alguien dice entre risas: “No, te van a cancelar”. La respuesta de Emilia fue inmediata: “Eu, yo nunca dije que iba a ir a vivir a Miami. Manga de muertos de hambre”. A pesar de que la frase final fue eliminada, el daño ya estaba hecho. La gente de X (ex Twitter) no tardó en darse cuenta y señalar su actitud, acusándola de ser arrogante y despectiva con su público, especialmente hacia aquellos que la apoyaron a lo largo de su carrera.

Las críticas no se hicieron esperar. “Emilia Mernes diciéndole ¨manga de muertos de hambre¨ justamente a la gente que la llevó a donde ella está”, comentaron algunos de los usuarios en redes sociales. Mientras tanto, otros se cuestionaron cómo fue posible que alguien de su equipo permitiera la publicación del video, sin prever la posible repercusión negativa.

Este incidente pone nuevamente a la cantante en el centro de un debate sobre el trato que algunos artistas le dan a su público. Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho de todos, muchos consideran que, como figura pública, Emilia debería tener más cuidado con sus palabras, ya que puede afectar a su imagen positiva y lo más importante, a sus seguidores más leales. La situación pone en evidencia la creciente tendencia de “cancelación” en redes sociales, donde los artistas son rápidamente criticados y rechazados por sus fans ante cualquier desliz o comentario polémico.

Será interesante ver cómo Emilia Mernes maneja esta controversia en el futuro, ya que la respuesta de sus seguidores podría influir significativamente en su carrera. Por ahora, la cantante se enfrenta a un difícil desafío: reparar la imagen dañada tras un comentario desafortunado.