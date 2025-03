Las mujeres rurales tuvieron un rol protagónico en Expoagro y destacaron el potencial del campo argentino

La presencia femenina fue un punto destacado en Expoagro, donde mujeres de diversas partes del país dejaron claro su rol fundamental en el ámbito agropecuario.



La Red Mujeres Rurales inauguró el Primer Congreso Internacional AgroBioNegocios, un espacio de reflexión e intercambio sobre el futuro del sector.

La relevancia de este evento radicó en la oportunidad de fortalecer lazos con las nuevas generaciones, especialmente a través de charlas con estudiantes secundarias, generando un vínculo de aprendizaje y proyección.

Más allá de las actividades académicas, las mujeres destacaron la importancia de la eficiencia en la producción agropecuaria, un aspecto clave para el futuro del sector. La innovación tecnológica, un tema que tuvo un fuerte impacto en Expoagro, fue otro de los puntos tratados, demostrando cómo las nuevas herramientas digitales están transformando la manera de producir y gestionar los recursos del campo.

“La muestra representa la dinámica del campo”

Graciela Conti recorrió Expoagro y destacó los avances en la automatización y la tecnología en el campo. “Lo que me sorprendió fue ver el dron levantándose en el campo y los trabajos que realiza. Es increíble la cantidad de funciones que tiene un dron y cómo, volando, puede hacer tantas tareas en el campo”, señaló.

Por su parte, Silvia Aparicio, de San Nicolás, valoró la dinámica de la muestra y el acceso que brindó a las escuelas.

“La muestra representa la dinámica del campo argentino. Soy de San Nicolás y tuvimos la posibilidad de venir con los chicos de la Escuela 23 de Barrio San Martín, y para ellos es todo nuevo. Muestra el campo y la agroindustria, y es una salida muy linda para la gente que la visita”, expresó.

Además, destacó la importancia de la educación: “Este año se implementó que se pueda venir el jueves con las escuelas, y la verdad que vinimos y tuvimos acceso a charlas. Es muy importante el impacto que tiene en la educación. Es una salida importante para los chicos”.

Aparicio también subrayó la relevancia de la innovación en el sector agropecuario: “Puedes ver la innovación en el agro y ver las empresas que han invertido y que confían en el país”.

Para ella, la muestra representa un evento clave para la región. “El interior y San Nicolás es un punto estratégico. La muestra es muy loable para toda la zona, y también se puede ver la labor de la mujer en el campo y el rol de la mujer en el interior productivo”, concluyó.

María Inés Gibaudo, productora agropecuaria de Bovril, Entre Ríos, también compartió su experiencia en Expoagro.

“Esta es la segunda vez que venimos. Somos productores agropecuarios, hacemos rollo para la ganadería, vinimos a ver maquinaria enrolladora y vamos a la expo en familia”, comentó. “Vimos mucha tecnología, muchas cosas nuevas”, agregó, destacando las innovaciones que encontró.

Además, Gibaudo reflexionó sobre su vínculo con el campo: “Trabajo en el campo todo el día con las ovejas, chanchos y gallinas, y lo que buscamos es dejar un legado de cómo es trabajar y vivir en el campo. A mí me gusta el campo y es una lucha todos los días. Yo me crié en el campo y es algo único. Tener una muestra como esta permite poner en valor el trabajo en el campo”.

“Tenemos que producir, no hay que aflojarle”

Maia De Keravenant, productora rural que vive en la Ruta 51, partido de Ramallo, junto a su familia, destacó la importancia del campo argentino y la vitalidad de Expoagro. “La verdad es un placer estar en el campo argentino, es un motor que no se detiene, el campo está siempre presente. Es una muestra muy diversa, muy amplia y muy linda. Quiero felicitar a los organizadores y estoy convencida de que el campo es un motor que nos empuja. Tenemos que seguir como ciudadanos y como gente de campo, tenemos que producir, no hay que aflojarle”, afirmó con entusiasmo en diálogo con TN.

Con 57 años, De Keravenant resaltó su vínculo de toda la vida con el campo. “Estoy en el campo desde los 18 años, y mi vida pasa por el campo, pero sigo aprendiendo, investigando y averiguando. Es muy lindo cuando ves que el campo argentino está en todos los rincones”, reflexionó.

Además, destacó el orgullo que genera la exposición en su zona: “Para la zona es un orgullo tener una muestra como esta de este nivel y ver la cantidad de gente que hay. La gente viene a ver las diferentes tecnologías y cómo el campo argentino se posiciona en el mundo”.

Sobre las nuevas generaciones, Maia De Keravenant subrayó el potencial del campo como motor de futuro. “Es muy importante esto que pasa para las nuevas generaciones, saber que acá está el potencial y que todas las generaciones tengan en cuenta esto, que es bueno para la Argentina”, concluyó.

Claudia Molina, por su parte, destacó la relevancia de la tecnología mostrada en Expoagro. “La muestra siempre tiene muchos atractivos. Estuvimos en un stand, pedimos precios, y la verdad es que la tecnología es muy buena. Nosotros compramos una cortadora de pasto y nos dimos cuenta de que había accesorios, es para juntar con buenos cepillos y un carrito que se puede anexar, ¡está bárbaro!”, expresó entusiasmada.

Además, Molina mencionó el importante rol de la mujer en el evento: “Vamos por una Argentina que se merece y con un rol de la mujer que en esta muestra ha tenido un rol muy importante”. También destacó la innovación en el sector: “Hoy ves todo lo que visualiza la muestra, y la verdad es que vi muchas mujeres trabajando en la muestra y en la innovación tecnológica de las empresas”.

Finalmente, Claudia concluyó reflexionando sobre el impacto del interior productivo en el mundo laboral. “Uno ve lo importante que es el interior productivo en el mundo del trabajo”, concluyó.