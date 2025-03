Qué dijo Lorenzo de Gran Hermano tras su cita romántica con Martina: ¿hubo chape?

Luego de compartir una cena romántica, de ver una película de amor y de pasar la noche a solas con Martina Pereyra en el SUM de la casa de Gran Hermano, Lorenzo de Zuani reveló si hubo intimidad.

El joven salteño asumió que su compañera le gusta, pero la velada no resultó como esperaba.

“Obviamente que ustedes saben que yo tenía otra expectativa. Me la quería chapar a Martu porque me parece muy linda y me gusta. Pero es totalmente entendible lo que me dijo y me dejó tranquilo”, le dijo Lolo al público, mirando una cámara en la sala de stream.

Y agregó: “Les juro que un poco no la entendí, en un principio. Fue raro. Yo un poco me olvido que es un juego y ella piensa cómo puede quedar expuesta. Creo que yo en su situación lo pensaría, o no. Pero que la entiendo, sí, la entiendo”.

GRAN HERMANO: POR QUÉ MARTINA RECHAZÓ A LORENZO EN PLENA CITA ROMÁNTICA

Pese a sentirse halagada con la elección de Lorenzo, Martina aceptó la cita romántica con timidez y dejando en claro que lo ve como un compañero más.

A Pereyra le gusta Luca Figurelli, exparticipante del reality, y tuvo un breve coqueteo con Santiago “Tato” Algorta.

“A mí Lorenzo no me gusta. Me da cosa dormir con él”, había dicho Martina antes de ir a la cita.