More Rial tras su escándalo judicial: "No me interesa..."

More Rial no se deja amedrentar por nadie.

Si bien More Rial está distanciada de Jorge Rial, la influencer continúa causando escándalos y protagonizando peleas mediáticas. La discusión acerca de su arresto por ser cómplice de un robo continúa después de su excarcelación, con figuras como Yanina Latorre lapidando a Morena Rial por no obedecer las órdenes de la Justicia. En las últimas horas, la mediática decidió responder a las críticas con una serie de filosos posteos en su cuenta de Instagram.



Después de que Mónica Farro acusara a More Rial de robarle plata y maquillaje durante su visita a "LAM", la famosa abrió una caja de preguntas en la red social de Meta para interactuar con sus fanáticos. "Amo porque le dolés a todo el mundo. ¡Team More!", comentó un usuario, al que Morena contestó diciendo: "Jajaja, te juro". En esa misma línea, la joven madre decidió compartir dos publicaciones con un claro mensaje a sus "haters".

Las picantes indirectas de More Rial

En sus últimas historias de Instagram, More Rial compartió dos fuertes indirectas: "Odiosa porque a mí no me interesa caerle bien a nadie", lee el primer posteo de la mediática. Una segunda historia, esta vez un video, agrega: "Pensé que yo era la más obsesionada conmigo, pero me ganaste, reina".

Los mensajes de la influencer llegan después de quedar bajo fuego por no obedecer las condiciones que definió el juez de su causa para ofrecerle la excarcelación extraordinaria. Figuras como Eduardo Feinmann criticaron a More Rial porque, si bien argumentó que debía ser liberada para cuidar de su bebé recién nacido, fue vista saliendo de fiesta hasta altas horas de la noche. Además, no acudió a las sesiones de terapia que estipuló la Justicia.



La estrategia de More Rial en Cuestión de Peso para seguir en libertad

Una de las condiciones de la excarcelación que More Rial ignoró fue atender un tratamiento psicológico y presentar informes sobre su evolución. Según Yanina Latorre, la hija de Jorge Rial no quiere pagar por las consultas terapéuticas, pero tendría un plan para ahorrar dinero y permanecer en libertad: incorporarse a "Cuestión de peso" y usar los servicios profesionales del programa de El Trece sin cargo.

"Como no quiere gastar en psicóloga, el plan de ella es entrar a Cuestión de Peso para que la atienda gratis la psicóloga del programa, y que esa persona le entregue el informe requerido por la policía. Además, de paso se pesa gratis y come gratis. Viste cuando pensás que ya lo has escuchado todo", reveló Latorre sobre el plan de More Rial en "Cuestión de peso".