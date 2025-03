Incidentes en el Congreso: Bullrich acusó a barras e intendentes del PJ de intentar desestabilizar al Gobierno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a barrabravas, patotas e intendentes del Partido Justicialista (PJ) de intentar desestabilizar al Gobierno con los violentos incidentes del miércoles en la marcha de jubilados al Congreso. La funcionaria dijo que parte de los involucrados en los enfrentamientos se reunieron en los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, liderados por los dirigentes K, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente.



Bullrich dijo en conferencia de prensa desde el Ministerio de Seguridad: “Fue una marcha organizada por patotas, barras, agrupaciones de izquierda violentas, sectores que buscan desestabilización. Fue una situación de extremísima gravedad, con personas con armas de fuego y armas blancas. Además, encontramos clavos ‘miguelitos’ para pinchar neumáticos de las motos, de patrulleros”.

La funcionaria dijo que varios de los acusados de haber participado de los incidentes “salieron de distintos lugares, algunos de la municipalidad de La Matanza”, que incluirán fotos al respecto en la denuncia que harán en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, y que harán “responsable a Espinoza”.

Bullrich agregó: “También salieron de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están procesados por corruptos y no les conviene que siga este Gobierno. Mostraremos como se congregaron". La funcionaria advirtió: “Que los intendentes no vengan decir que no sabían”.

En rueda de prensa, afirmó que uno de los principales organizadores de la protesta fue Leandro Capriotti, a quien señaló como alguien que busca ser presidente del club Chacarita, y dijo que es un “conocido amigo y protegido de Luis Barrionuevo”. “Vamos a ponerlo en la denuncia que vamos a presentar hoy con la Ciudad de Buenos Aires”, ratificó.

Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad apuntó contra Karina Andrade, la magistrada que les otorgó a libertad a los detenidos: “De ninguna manera aceptamos que una jueza haya liberado a los violentos. El que va a defender derechos tiene otra actitud. El que va con una bomba molotov y a romper todo, esa persona tiene un objetivo que es la desestabilización”.

Quiénes son los barras y exdirigentes de clubes que fueron identificados en los enfrentamientos

El Ministerio de Seguridad porteño difundió las fotos e identidades de un grupo de barrabravas y exdirigentes de clubes acusados de haber participado de los violentos incidentes del miércoles. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que siguen trabajando para dar con los acusados por los destrozos.

En rigor, fueron identificados por la Policía de la Ciudad: Claudio Alejandro Curci, (primera línea de la barra de Deportivo Español), Víctor Bellón (expresidente de Nueva Chicago y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado), Roberto Martín Cajal (segunda línea de la barra de Deportivo Español), Carlos Julián Román y Gastón Eduardo Ruiz (ambos terceras líneas de la barra de Chicago).

Macri adelantó: “Tenemos pruebas y estamos recabando más evidencia para armar una causa contundente, estamos revisando toda la información de video que tenemos. No vamos a observar lo que pasó como un hecho más en la ciudad de Buenos Aires”.

El jefe de gobierno porteño hizo estas declaraciones en el Centro de Monitoreo Urbano en Chacarita, donde, al igual que Bullrich, anunció que harán una denuncia conjunta con Nación a los acusados de provocar los incidentes en el Congreso.