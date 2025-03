Grave denuncia de acoso en Gran Hermano: "Viene y me apoya..."

El participante Santiago "Bati" Larrivey realizó una grave denuncia de acoso sexual contra Luciana Martínez en Gran Hermano y Telefe quedó en la mira del público luego de una repudiable situación que no debería tener lugar en el reality show.

Mientras los participantes Bati, Chiara, Marcelo y Ulises se encontraban en una de las habitaciones, la conversación llegó a un polémico tema que fue revelado en un primer lugar por Mancuso. Haciendo referencia a algo que había ocurrido minutos antes en el patio con Luciana, expresó: "¿'Así me vas a mirar cuando esté arriba tuyo?' Todas cosas así...".

Ante esto, Santiago decidió agregar: "Y así es constante... Yo tipo estoy caminando y viene y como que me apoya... Yo le dije, y primero lo llevo para el chiste para no decirle 'cortala, hija de puta'. Se lo dije en la fiesta, se lo dije acá en la cama que se me vino a acostar...". Con estas palabras, los televidentes rápidamente apuntaron contra Telefe y el clip se hizo viral en redes sociales.

La participante Luciana Martínez buscó restarle importancia a la acusación de acoso que recibió por parte de Santiago "Bati" Larrivey y la casa de Gran Hermano podría recibir un duro golpe el próximo domingo en la gala de eliminación.

Tras recibir el duro apercibimiento por parte del Big Bro y delante de todos sus compañeros, Luciana se juntó con Luz, Sandra y Tato para hablar sobre lo ocurrido. En un primer lugar, buscó explicarles qué había pasado con Bati: "Para mí era algo divertido darle vuelta la foto y abrazarlo... Hoy me lo dijo bien, no me lo dijo mal".

Pero, contra todo pronóstico, Martínez le quitó importancia a la situación y no mostró mucho remordimiento: "Ahora no quiero hacer ningún circo de nada. (Lo hizo) porque está en placa, amor... Es un montón...". De esta manera, esto podría jugarle muy en contra con el público luego de haber quedado expuesta con los videos virales.