Patricia Bullrich justificó la brutal represión a jubilados e hinchas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los manifestantes tras la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad a jubilados e hinchas en Congreso, y justificó la violencia policial que dejó más de una decena de heridos y más de 100 detenidos: "Lo de hoy fue de una gravedad inigualable, vinieron preparados para matar, para tomar el Congreso", expresó.

En una entrevista con LN+, la funcionaria de la gestión libertaria cargó contras los hinchas de los clubes de fútbol, quienes se habían solidarizados con el reclamo de los jubilados y aseguró: "Trajeron a barrabravas, lúmpenes dispuestos a todo. Hicieron desmanes. Secuestramos armas de fuego, armas blancas, miguelitos para pinchas las gomas de las motos y patrulleros".

Además, agregó: "Quemaron un patrullero. Entre Ciudad y Nación hay 17 efectivos heridos. Hay más de 150 detenidos. El objetivo era claro, lo mismo que pasó en la calle, pasó en el Congreso: el intento de generar un lugar de boxeo, de piñas y de destrucción absoluta de institucionalidad".

En el mismo sentido, la ministra dio una radiografía de la protesta: "Al principio no eran más de 40 a 50 jubilados. Después comenzó la izquierda, con el Polo Obrero y otras organizaciones. Y ahora se sumaron todos estos grupos: una mezcla de narcopolítica, sino qué son lo barrabravas, bancados por intendentes, concejales, dirigentes".

Además adelantó que presentará una demanda "que va a tener una serie de figuras penales: todos los ataques, heridos y daños que tuvo las fuerzas de seguridad". También agregó: "Tenemos todos los papeles en los que decían cómo se iban a organizar, todas las caras identificadas con distintas clubes, a los cuales se le aplicará el derecho de admisión en los estados".

Por último, expresó: "Lo más importante de todo es que estamos dispuestos a cómo de lugar a guardar el orden. Yo sé que la gente se pudo haber impresionado, pero también tiene que saber que hay conducción política dispuesta a no dejar pasar a los energúmenos y que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Y concluyó: "No cruzamos ningún límite, protegimos a la ciudadanía y a nuestro Presidente".