Suspendieron a Ari Paluch de la radio por un repudiado comentario

Según el medio La Nación, no podrá ir a la Rock&Pop hasta que la emisora resuelva qué medida tomará tras los dichos del conductor

Aarón Fabián Paluch (conocido como Ari Paluch) fue suspendido y estará unos días fuera del aire de Rock&Pop luego de protagonizar este martes un repudiado momento en su programa de radio cuando, en diálogo con su compañero de pase, Beto Casella, bromeó con ponerle una dosis de burundanga -un cóctel de antidepresivos y antiespasmódicos que provoca hipnosis química- a una locutora. Según el medio La Nacion, se espera que el viernes las autoridades decidan sobre la continuidad del conductor.

“Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock&Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo. Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias”, afirma un comunicado emitido por Grupo Alpha y firmado por la CEO Silvia Marino.

El comunicado continúa: “Nos comprometemos a reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto. A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante. Somos un grupo de medios de comunicación donde valoramos el diálogo abierto y el respeto. Este tipo de situaciones nos hace redoblar el trabajo de cada día”, concluye el mensaje de Grupo Alpha compartido con la prensa. Se espera que en las próximas horas las autoridades de la radio emitan un nuevo estado de situación.

“Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido”, se excusó Paluch por redes sociales. No es la primera vez que Paluch es cuestionado. En 2017, Ariana Charrúa, sonidista de A24, lo denunció por acoso sexual. De acuerdo con lo que relató la denunciante en aquel momento, la mujer se acercó al periodista para retirarle los micrófonos y, horas después, el conductor la habría tocado.

El comentario de Paluch

Las declaraciones de Paluch ocurrieron ayer durante el pase con Casella cuando debatían sobre el accionar de las “viudas negras”, las mujeres que drogan a hombres para desvalijar sus departamentos. Allí también estaba su hija Martina, productora del ciclo Arizona, de la Rock & Pop.

Paluch mostró imágenes de una cámara de seguridad de un edificio en Palermo en las que se observaba cómo una mujer de 20 años logró escapar con una valija tras seducir, drogar y robarle a un hombre de 55 años. Es la modalidad que se conoce como “viuda negra”. Fue bajo ese contexto que Casella comentó: “Esta tenía la dosis de burundanga [escopolamina] justa porque el tipo al día siguiente se despertó. Hay algunos que no”. Y tras ello Paluch replicó: “Esta chica me está empezando a caer bien”. Luego de un debate sobre el accionar de estas mujeres, Casella dijo: “Me decía un policía, que ya detuvo a varias [viudas negras], que casi siempre en el chat previo ellas preguntan el peso”.

“Para medir la dosis. ¿Es tan fácil conseguir burundanga?”, expresó Paluch. Y siguió, señalando a la producción: “Porque a mi esta chica...¿cómo se llama tu locutora?”. “Noelia”, le respondieron detrás de cámara en el estudio radial. “Es linda esa chica. Podemos arreglar. Una mañana le ponemos [burundanga] en el vaso con agua”, sugirió el conductor. Fue en ese momento que Martina, la hija de Paluch, intervino en la conversación, sentada en la mesa, aunque ya estaba activa en el debate durante el pase. “Padre, ubicate”, se limitó a decir, visiblemente incómoda.

A pesar de ello, el conductor hizo caso omiso y replicó: “¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?”. Segundos después, entre risas, ambos conductores dieron por terminado el pase y fueron a la pausa.