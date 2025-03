Furia volvió a Gran Hermano: la reacción de los participantes al verla

Juliana "Furia" Scaglione ganó uno de los Golden Tickets y volvió a Gran Hermano con el 59,8% de los votos positivos. Claudio Di Lorenzo también logró su lugar.

Como era de prever, la polémica hermanita protagonizó una espectacular entrada en la casa más famosa del país y se llevó las miradas del resto de los jugadores.

Tras el ingreso de Claudio "Papucho" Di Lorenzo, todos los participantes quedaron congelados mirando a la puerta principal.

En ese momento las luces del patio se apagaron y la pasarela brillo con luces verdes. Sin saber que era Furia, vieron una mujer totalmente enmascarada.

Finalmente, un reflector iluminó la puerta principal y Juliana ingresó a la casa luciendo un traje negro semitransparente. Los participantes rápidamente salieron a su encuentro para saludarla.

Furia saludó a cada uno de sus nuevos compañeros, fingiendo olvidarse de los nombres de algunos. Fue bien recibida al ofrecerles cigarrillos a los hermanitos.

"No puedo hablar, es preferible que primero nos conozcamos y después charlamos. Yo no sé qué está pasando, pero con todas las caritas que veo, no creo que haya mala onda", les dijo picante.