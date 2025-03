La estrategia de More Rial para evitar la cárcel tras no cumplir con sus obligaciones

More Rial no quiere estar tras las rejas y ya tiene nuevas ideas para continuar en la calle.

La situación de More Rial con la Justicia sigue siendo complicada. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la joven tiene una nueva estrategia para evitar la cárcel luego de haber obtenido la libertad, tras pasar una semana en la Comisaría de San Isidro.

Esta semana, la hija de Jorge Rial perdió a Fernando Burlando como abogado, quien decidió dar un paso al costado luego de que ella no se presentase a las pericias y al tratamiento psicológico que debía cumplir.

More Rial tiene nuevo abogado: su estrategia para evitar la cárcel

El nuevo abogado de Morena Rial es Miguel Ángel Pierri, quien tiene una nueva estrategia para que su defendida evite la cárcel. El letrado habría pedido que la hija de Jorge se presentara en el Juzgado y alegara que no había sido notificada de las fechas establecidas por la fiscalía.

De esta manera, More habría recibido una nueva oportunidad ante la Justicia tras su detención por robo doblemente agravado. Recordemos que la joven de 26 años obtuvo una libertad extraordinaria a cambio de cumplir con ciertos requisitos, como el inicio de un tratamiento psicológico y psiquiátrico, presentarse cada 15 días ente el Juzgado, y realizar pericias con regularidad, entre otras.

More Rial tiene un nuevo amor

En la última emisión de LAM, el panelista Pepe Ochoa aseguró que More Rial tiene un nuevo amor. "El nuevo es derecho, va bien, no estuvo en la cárcel”, aseguró. “Esta persona se le acerca, la invita a salir, arrancan a salir y en el medio de todo More cae presa. Él, vía abogado, le envía cartitas de amor que van, cartitas de amor que vienen. Y al final, cuando ella sale, él le declara de amor y hoy ya están de novios oficialmente", agregó.

En el programa de América mostraron una foto de la flamante pareja. En la imagen se los ve frente a un espejo en un local de ropa.

"Él se llama Eric. Es amigo de Alan, el otro amigo de More, que también cayó preso. Es buen pibe, de buen corazón, de buenas ideas, no es desviado en el camino del Señor", indicó Ochoa.

Sin embargo, Morena aclaró luego en Instagram que no estaba en una relación romántica oficial con Eric por el momento.