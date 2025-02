Agenda del fin de semana: fútbol argentino

LIGA PROFESIONAL

Por la fecha 8, Boca dará el puntapié ante Rosario Central, líder de la zona B, este viernes a las 20 horas en La Bombonera. Será la despedida de Fernando Gago como DT tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Pese a que Gago remarcó que quiere seguir y ni siquiera se plantea la opción de renunciar, teniendo en cuenta que está en el lugar que siempre soñó, lo cierto es que puertas adentro la sensación que reina es que se trata de un ciclo cumplido y una derrota ante el Canalla sentenciará su estadía.

Completan la jornada del viernes, Central Córdoba vs Riestra y San Martín vs Belgrano a las 22:51 horas.

El sábado a las 19:15 horas juega River, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Estudiantes. El partido llega días antes de la incómoda Supercopa Internacional ante Talleres, por lo que el "Muñeco" preservará algunos futbolistas.

Antes, a las 17 Aldosivi vs Sarmiento; cierran Unión vs Gimnasia, y Talleres vs Tigre a las 21:30.

El domingo, Independiente visita a Banfield a las 21:30 horas en busca de consolidarse como puntero de la zona B.

A las 17 juegan Argentinos Jrs. ante Instituto e Independiente de Rivadavia vs Lanús; a las 19:15 será turno de Platense ante Defensa y Justicia.

La fecha se completa el lunes 3 con Barracas vs Godoy Cruz a las 17 horas; San Lorenzo vs Racing, quien se coronó campeón de la Recopa Sudamericana, a las 19 horas; y cierran Atlético Tucumán vs Newells a las 21 horas.

PRIMERA NACIONAL

Los salteños que militan la Primera Nacional juegan la cuarta fecha.

Por la zona B, Central Norte visita a Defensores Unidos en Buenos Aries, el sábado a las 17 horas. Por la zona A, Gimnasia y Tiro recibe a Ferro el domingo a las 17 horas.