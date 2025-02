Boca decidió terminar el ciclo de Gago como técnico

La sentencia salió desde el corazón de Boca Predio inmediatamente después de los penales ante Alianza Lima, la peor eliminación que se recuerde en una Copa Libertadores y el pedido de la gente para "que se vayan todos". Pero se confirmó por la noche de ayer, casi de madrugada, una vez que Riquelme y el Consejo de Fútbol tuvieron todas las cartas sobre la mesa. Boca decidió terminar el ciclo de Fernando Gago. El por qué está claro, cómo y cuándo está por verse, pero la idea es que este viernes ante Rosario Central sea el último partido.

Gago siempre mantuvo su postura de seguir en el cargo, tal como lo dijo el martes por la noche en la conferencia. "100% de fuerzas", dijo cuando le preguntaron por su continuidad. Y lo mismo mantuvo puertas adentro, con ganas de revancha y revertir la situación. Dirigió el entrenamiento del miércoles y también el de este jueves por la mañana.

En el medio, Juan Roman Riquelme y su círculo íntimo se decidieron por otra cosa. Las palabras que cruzaron con Gago no los convencieron, no lo vieron del todo consciente de la gravedad de lo sucedido. "No le entró una bala", dijeron. Y la decidión es "no estirar la agonía", como hicieron después de la eliminación de la Sudamericana con Diego Martínez, con seis partidos que consideran que no tuvieron mucho sentido.

Fuente Diario Olé