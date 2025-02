Papa Francisco: los médicos aseguran que no está en peligro de muerte

Médicos del Sumo Pontífice aseguraron que Francisco no está en peligro de muerte, pero tampoco está fuera de peligro.

Desde el equipo de médicos que atienden al papa Francisco aseguraron que el pontífice, hospitalizado por una neumonía bilateral en el Policlínico Gemelli, no está en peligro de muerte. Sergio Alfieri, uno de sus médicos, habló con la prensa internacional y destacó: "¿Está fuera de peligro? No. Pero si la pregunta es 'está en peligro de muerte', la respuesta es 'no".

El papa Francisco, igualmente, permanecerá internado toda la semana próxima porque su infección presenta un cuadro complejo para su salud y necesita que el tratamiento haga el efecto necesario y esté bajo control del personal de salud.

Su Santidad mantiene una afección que es grave, pero ha demostrado una paulatina mejoría durante los últimos días, pero que no es suficiente para darle el alta. Cabe señalar que lleva una semana internado y bajo tratamiento farmacológico.

Los médicos aseguraron que el papa Francisco deberá permanecer internado hasta tanto no demuestre una clara mejoría por su tratamiento y el traslado a su residencia sea seguro para su debilitado estado de salud.

Ante los rumores de renuncia que se instalan hasta de la propia Roma, desde el núcleo más cercano al Papa aseguran que no es posible mientras pueda desempeñar sus funciones, por lo que sus allegados aclaran que él está plenamente lúcido.