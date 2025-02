Cerrillos: Clausuraron un club nocturno por denuncias de los vecinos y porque no cumplía con las ordenanzas municipales

El intendente Enrique Borelli, manifestó que dicho espacio no cumplía con la ordenanza vigente para boliches y carpas bailables.

El club nocturno no tenía mucho tiempo de su inauguración en Cerrillos, lo que sorprendió a muchos salteños al momento de darse la noticia de su cierre, información que fue compartida a través de las redes sociales.

"Estamos trabajando con dedicación para traerles una experiencia inolvidable", rezaba la descripción de un video publicado en sus redes y que para muchos que frecuentaban el espacio, era sinónimo de una pronta mejora.

A pesar de la fama que logró, a los vecinos de Villa Los Tarcos, no les convencía su instalación, incluso habían anticipado que un boliche en plena Ruta 68 causaría problemas.

No estaban tan equivocados ya que "Dora Club” permanece clausurado por la municipalidad a raíz de las denuncias por ruidos molestos y la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El intendente Enrique Borelli, manifestó que el espacio no cumplía con la ordenanza vigente para boliches y carpas bailables.

"Hablamos de una playa de estacionamiento propio y cerrada, que no tienen, todos los fines de semana es un lío un el tránsito, es aún el ingreso de la ciudad. Se observan vehículos a alta velocidad, gente cruzándose en estado de ebriedad” indicó. Por otra parte, y antes de Dora existe El Chañarcito habilitada a menos de 2 kilómetros.

Borelli contó la complicada situación que vivía una familia a causa de "Dora Club": “tuvieron que alquilar una casa en Salta, los fines de semana porque tienen una niña con epilepsia y los ruidos no la dejaban descansar tranquila. No tienen derecho de interferir en la vida de las familias cerrillanas, no se los vamos a permitir” dijo.