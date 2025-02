Abel Pintos durísimo con Milei por sus ataques a Lali Espósito y María Becerra: "Son lamentables"

En medio de la polémica generada por los ataques de Javier Milei a Lali Espósito y María Becerra en redes sociales, Abel Pintos salió en defensa de sus colegas y criticó la actitud del presidente. Durante una entrevista con Radio Mitre, el cantante expresó su rechazo a la falta de respeto y dejó en claro su postura.

El tema surgió en el programa de Marcelo Bonelli, cuando el periodista Diego Estévez hizo referencia a la tensión que se generó en el ambiente artístico con el gobierno nacional.

"Se levantó el Cosquín Rock contra Milei", señaló Estévez, y recordó los artistas que se pronunciaron contra la gestión del mandatario. Luego, le preguntó a Pintos qué opinaba sobre la actitud del presidente al referirse a sus colegas en redes sociales.

El cantante fue categórico en su respuesta y dejó en claro su postura: "Me parece una falta de respeto y las faltas de respeto no las tolero en nadie (...). Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos y entiendo que tiene que ver con otro montón de cosas, con censura y me sumo a esa voz que se ha levantado. No comulgo con nada de eso y mucho menos con la falta de respeto y, de alguna forma, con violentar de esa manera".

"Gracias a Dios vivimos en un país donde cada quien puede expresar lo que piensa y lo que siente y de la manera que lo siente. Me preguntaron respecto de las formas que tuvo de dirigirse a mis colegas y yo te digo 'no le banco una falta de respeto a nadie, ni a vos ni al Presidente ni a nadie. Ni mucho menos a mí'", resaltó.