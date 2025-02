Griselda Galleguillos contra Emilia Orozco: “Está muy abocada al TikTok"

La diputada provincial Griselda Galleguillos, estuvo presente en el programa Voces Críticas de Canal 10 y habló sobre su salida del bloque de La Libertad Avanza. Además apuntó contra su colega Emilia Orozco,

Galleguillos cuestionó el viaje de Orozco por el interior de la provincia, calificándolo como más turístico que de gestión, y criticó su enfoque en las redes sociales en lugar de trabajar en beneficio de los salteños.

"Si bien ella está muy abocada al TikTok, porque sabemos que tiene mucha difusión en redes sociales, se está olvidando de pisar suelo del Valle de Lerma, por supuesto, porque es el lugar que yo represento, o del norte".

Galleguillos ingresó a La Libertad Avanza en octubre de 2023, proveniente del PRO. La salteña abandonó las filas del macrismo cuando esa fuerza se vio derrotada en las elecciones nacionales de ese año que depositaron a Javier Milei en la Casa Rosada.

En FM Aries, Galleguillos explicó sus razones para abandonar una vez más un espacio. «"Representaba a un bloque del olmedismo (Ahora Patria, parte de LLA), y con Zapata, que es su titular, no tengo buen vínculo. Con Olmedo y Orozco tuve poco diálogo. El punto clave para irme fue cuando Karina Milei visitó la provincia, donde me sentaron en la tercera fila, mientras que a otros los pusieron adelante. Cuando sacaron la foto, no me dejaron estar", detalló.