El preservativo bien usado previene infecciones de transmisión sexual y embarazo

La efectividad es del 98% en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Se promueve su uso en todas las relaciones, para una vida sexual saludable y responsable.

Desde el año 2012, en muchos países se celebra el 13 de febrero el Día Internacional del Preservativo, como una forma de promover el empleo de este método de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados.

La iniciativa surgió a propuesta de la Fundación para el Cuidado del Sida, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Se eligió el 13 de febrero, víspera de la celebración de San Valentín, por entender que en esa fecha muchas personas, especialmente los más jóvenes, tienen más encuentros sexuales. Incluso, algunos adolescentes deciden empezar su vida sexual en esta fecha.

· Son varias las enfermedades que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, ya sea por vía vaginal, anal u oral.

· Se estima que, cada día, más de medio millón de personas en todo el mundo contraen una ITS, entre las cuales se encuentran el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis, gonorrea, clamidiasis, hepatitis B, virus del papiloma humano (VPH), herpes, etc.

El Ministerio de Salud Pública promueve el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales, con el objetivo de que la población tenga una sexualidad saludable y responsable.

El preservativo como protección

Las instituciones sanitarias, a nivel internacional, recuerdan que el preservativo de látex tiene una efectividad del 98% en la prevención de contagio de infecciones de transmisión sexual y también para evitar embarazos no buscados.

Para que el resultado sea el esperado, se debe poner atención a las siguientes recomendaciones:

· Asegurarse de que el preservativo no esté vencido.

· Abrir el envase con los dedos, cuidando de no romperlo. No utilizar elementos cortantes.

· Desecharlo si está quebradizo, pegajoso o dañado.

· Usar el preservativo desde el inicio del juego sexual previo hasta el final de la relación, cualquiera sea su tipo.

· Se debe usar un preservativo para cada relación sexual y desecharlo una vez usado.

· No se debe usar dos preservativos juntos. Se pueden dañar.

· Si se requiere lubricación extra, debe usarse un producto a base de silicona o agua. No usar vaselina, ya que puede dañar el látex.

· No guardar los preservativos mucho tiempo en cartera, billetera o bolsillo, ni exponerlos al sol. El calor puede dañarlos.

Si el preservativo se rompe durante una relación sexual, consultar dentro de las 12 horas en un centro de salud u hospital.

Ante cualquier inconveniente o consulta se sugiere llamar al 0800 3333 444, línea gratuita del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. También se puede solicitar información en el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública, avenida Sarmiento 625, teléfono (0387) 4215169. Correo electrónico [email protected]

Aumento de casos

El médico infectólogo del hospital Señor del Milagro, Adrián Edelcopp, dijo que “a nivel mundial, en los últimos años se dio un aumento en la casuística de enfermedades de transmisión sexual, entre las que se cuenta la sífilis”.

El profesional consideró que “si bien hay mucha información disponible en diversos medios, no es lo mismo estar informado que estar educado”, y aclaró que “se puede acceder a la información, pero no hacer buen uso de la misma, no poner en práctica lo que se sabe”.

Edelcopp recordó que “las ITS se contraen por contacto con fluidos genitales o mucosas de personas enfermas”, por lo que “el uso correcto del preservativo es una medida efectiva para disminuir la posibilidad de contagio, ya que es un método de barrera de alta eficacia”.

El profesional advirtió que una infección de transmisión sexual no tratada puede tener consecuencias muy severas para la salud, como esterilidad, infertilidad, cuadros inflamatorios y riesgo de muerte.

“Si una persona estuvo expuesta a contraer una enfermedad por haber tenido una relación sexual sin protección, debe consultar en un centro de salud, donde se le brindará información y se le harán los test correspondientes para tener un diagnóstico”, dijo.

Por otra parte, destacó la importancia del diagnóstico y tratamiento, para no transmitir la infección a otras personas. “Las ITS pueden producirse por virus, bacterias y en menor medida por parásitos, y manifestarse a través de úlceras, secreción, picazón, prurito o manchas en la región genital; si hay alguno de estos síntomas, se debe consultar con un médico”, expresó Edelcopp.

El médico también resaltó la importancia del uso correcto del preservativo: que no esté vencido, que no se rompa, usarlo desde el inicio del juego sexual hasta el final y presionar la punta del látex al colocárselo, para evitar que quede aire y puedo romperse.