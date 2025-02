“Tráiganlos a casa”: el desgarrador pedido del papá de los nenes argentinos secuestrados por Hamas

Yarden Bibas, el rehén israelí liberado el sábado en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza, habló por primera vez y pidió: “Que vuelva mi familia. Que vuelvan mis amigos. Que todos vuelvan a casa”.



“El 7 de octubre de 2023 me secuestraron de Israel. El 1 de febrero de 2025 regresé a otro país. Sabía que el pueblo de Israel se une en tiempos de desastre, pero nunca supe hasta qué punto”, escribió en una declaración distribuida por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Bibas agradeció a todos los que apoyaron a él y a su familia durante sus 485 días de cautiverio e hizo una mención especial a las tropas israelíes: “A los soldados de las FDI, en una frase: son héroes, todos y cada uno de ustedes. Gracias”.

Además, le pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lograr que todos los secuestrados por el grupo terrorista regresen a su hogar.

La carta completa de Yarden Bibas

“El 7 de octubre de 2023, fui secuestrado en Israel. El 1 de febrero de 2025, regresé a un país diferente. Sabía que el pueblo de Israel se une en tiempos de desastre, pero nunca imaginé hasta qué punto.

Quiero agradecer a todas las personas, a todos los que me apoyaron a mí y a mi familia. Quiero agradecerles por la fortaleza que le dieron a mi familia y amigos. Me contaron todo lo que hicieron por nosotros, y “gracias” no es suficiente para expresar mi gratitud. A los soldados de las FDI, en una sola frase: ustedes son héroes, cada uno de ustedes. Gracias.

Lamentablemente, mi familia aún no ha regresado. Siguen allí. Mi luz sigue allí, y mientras ellos estén allá, todo aquí es oscuridad. Gracias a ustedes, fui traído de vuelta. Ayúdenme a traer de vuelta la luz a mi vida.

Todavía quedan 79 rehenes, entre ellos uno de mis mejores amigos. Tienen familias, parejas, hijos y amigos esperándolos en casa. Sigamos haciendo todo lo posible para que todos vuelvan a casa. Por favor, no se detengan y continúen la lucha para traerlos a todos de vuelta.

Una última petición al pueblo de Israel: vi la unidad de nuestra increíble nación. Por favor, no esperemos al próximo desastre para estar unidos. La unidad es nuestra fortaleza.

Primer Ministro Netanyahu, ahora me dirijo a usted con mis propias palabras, que nadie me dictó:Traiga de vuelta a mi familia. Traiga de vuelta a mis amigos. Traiga de vuelta a todos a casa”.

Cómo fue la liberación de Yarden Bibas

Hamas liberó el sábado 1 de febrero a Bibas, el padre de los nenes argentinos Ariel y Kfir, que fue secuestrado en octubre de 2023 por el grupo terrorista. Junto a él, otros dos rehenes recuperaron su libertad.

Bibas fue separado de su familia el 7 de octubre de 2023 en el Kibbutz Nir Oz. Su esposa y sus dos hijos, que en ese momento tenían 4 años y 9 meses respectivamente, también fueron tomados como rehenes.

Tras haber sido liberados por Hamas, Ofer Calderón y Yarden Bibas fueron trasladados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet en la Franja de Gaza.

El ejército de Israel lo confirmó de la siguiente manera: “Dos secuestrados que regresan están siendo escoltados por una unidad de élite de las FDI y la fuerza de seguridad Shin Bet en su camino a Israel, donde serán sometidos a una evaluación médica inicial”.

Pocos minutos después, las FDI informaron que los hombres liberados ingresaron a Israel. “Los ciudadanos que regresaron, Ofer Calderón y Yarden Bibas, acompañados por las FDI y del Shin Bet, cruzaron recientemente la frontera hacia el territorio del Estado de Israel y ahora se dirigen al punto de absorción inicial en la Franja de Gaza”, indicaron las FDI.

Pasadas las 4:30 (hora Argentina), ambos llegaron a una instalación de las Fuerzas de Israel para ser sometidos a éxamenes físicos y mentales. Después, se reencontrarán con sus familiares en ese lugar tras haber pasado 484 días en cautiverio.