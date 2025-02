Tiene 85 años, fue a la Bombonera por primera vez a ver a Boca y conmovió a todos con su reacción

Carlos, un hincha de Boca de toda la vida, cumplió su sueño de conocer la Bombonera gracias a sus nietos, Mailén y Adrián. A sus 85 años, este abuelo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, nunca había podido viajar a ver al equipo de sus amores, pero el pasado domingo ante Huracán, todo cambió.

En la Bombonera, Carlos disfrutó cada segundo del partido, sentado en la butaca junto a sus nietos. “Nunca me lo hubiera imaginado, fue una fiesta”, contó emocionado a TN.

Y, luego agregó: “No me quería morir sin conocer la cancha de Boca. Lo que hicieron mis nietos no tiene precio. Ahora me puedo morir tranquilo”.

En el video que se viralizó en las redes sociales, se lo ve a Carlos profundamente emocionado. Cuando el equipo salió a la cancha y la hinchada empezó a cantar, no pudo contener el llanto.

La nieta de Carlos reveló cómo le dijeron que lo iban a llevar a la Bombonera

La sorpresa fue planificada para que Carlos no se pusiera nervioso por el viaje y por el calor. “El sábado a la tarde le dimos la noticia. No quisimos decírselo antes para que no se emocionara tanto”, explicó Adrián.

Y Mailén recordó como fue ese momento. “Le dije que prepara unos mates, aunque era tarde, y le pregunté si tenía un plan para el domingo. Y, ahí le digo: ´Nos vamos todos a la cancha. Preparate que a las 11 te pasamos a buscar´”.

Fanático de Juan Román Riquelme y admirador de Diego Maradona, Carlos cerró su día perfecto con un mensaje especial: “Boca es una fiesta. Román, sos mi ídolo, lo más grande que hay después del Diego”.