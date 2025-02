Para la diputada libertaria Juliana Santillán el femicidio es "una sobreactuación"

La diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán aseguró que justificó la propuesta del Gobierno de eliminar el femicidio del Código Penal al considerar que se trata de una "una sobreactuación".

"Estamos de acuerdo en que el femicidio es parte de una sobreactuación cuando ya la ley misma nos regula. De hecho el matrimonio igualitario es ley, o sea, no hay mayor igualdad que ante la ley. Somos iguales ante la ley", expresó la diputada en La Nación + dos días después de la masiva marcha a Casa Rosada por las declaraciones de Javier Milei contra las mujeres y las diversidades sexuales.



"Cualquier persona que comete un delito, sea contra un hombre o una mujer está sancionado por la ley. ¿Cuál es la diferencia de que sea hombre y mujer en cuanto a que somos personas y estamos respetando el derecho a la vida?", agregó.

En ese momento Santillán fue interrumpida por una periodista que le preguntó si conocía la estadística de los femicidios. La diputada hizo caso omiso a la pregunta y siguió con su discurso: "Vos estás respetando el derecho a la vida y estás castigando la violación de ese derecho..."

La periodista volvió a interrumpir para señalar que la figura de ese femicidio se creó por pedido de los familiares de las víctimas de femicidio porque los hijos quedaban solos. "También si asesinan a un padre los hijos quedan solos", respondió la diputada.

"No, porque queda la madre también porque se matan más mujeres en el contexto de violencia de género", retrucó la periodista. "El presidente fue muy claro cuando habló de las guerras, de los soldados que mueren y los hijos quedan solos. Esa estadifica no es real en el mundo. ¿Por qué pones el ojo en la estadística de femicidio y no la pones en la muerte a las personas? Cuando vas a hacer esa evaluación tenes que tener los datos. Dudo muchísimo que sea más alta la cantidad de muertes en mujeres que a hombres. Quizás hay más visibilidad" cerró Santillán.