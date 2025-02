Mauro Icardi y la China Suárez apuntaron contra Yanina Latorre: “Todos los días una mentira nueva”

Una versión que lanzó Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez desde su cuenta de Instagram, en donde viene relatando el escandaloso divorcio del futbolista con Wanda Nara, terminó en un enfrentamiento público de la pareja contra la panelista. A través de sus redes el jugador del Galatasaray como la actriz salieron al cruce con fuertes descargos contra la panelista de LAM.

Todo comenzó el domingo cuando la conductora de El Observador aseguró que una bata de un personaje de Hello Kitty que usó la China durante su viaje a Milán pertenecía a la conductora de Bake Off Famosos. Imitándola, Icardi le contestó desde sus historias: “Yani, Amoooorrr. A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta, todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estas perdiendo credibilidad”.

“La batita de Hello Kitty era Rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces) y no va solo por esto. Hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí y de la ‘Oriental’ o ‘Nipona’ como le decís vos, ya que no la podés nombrar... Daleee Amoooorrrr, un poquito más, que vos podés... Estás pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gachi, Pochi”, concluyó, en alusión a la instagrammer y amiga de Wanda Nara, Pochi de la cuenta Gossipeame.

Unos minutos después, la China Suárez salió al cruce también y subió la apuesta contra la esposa de Diego Latorre. “El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”, lanzó, desde su cuenta de Instagram junto al nombre de Yanina Latorre y dos cruces.

“Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entrada en mi casa con mis 3 hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc”. señaló Eugenia sobre su enfrentamiento de larga data con la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

“¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información", aseveró.

“P.D.: Te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo. Nunca, jamás, arreglaría nada con vos”, expresó, para terminar firmando como “La ‘Nipona’‘. ”Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice", concluyó.

La imagen que generó revuelo es una en la que aparece la actriz abrazada al futbolista vestida con una bata del universo de Hello Kitty, más precisamente del personaje de Kuromi. La conductora de Love is Blind es muy fanática de la popular gatita y la panelista de LAM interpretó la imagen de la China como un guiño para la empresaria. Pero no fue solo eso.

“Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo. Este personaje es una versión ‘oscura’ o traviesa de Hello Kitty. ¡Es rebelde, sarcástico pero encantador! Es el opuesto de Hello Kitty”, describió. “Me vuelvo locaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas”, lanzó, picantísima. “Mientras tanto, Wandu...”, escribió, en otra de sus stories, junto a una foto de un helado de Kitty.

Unas horas después, aseguró que la imagen de la China en bata venía detrás con más sabor a revancha. “Lo que me acabo de enterar. Esta gente está muy loca”, comenzó diciendo. “La batita es de Wanda. ¿Entendés? Es el vuelto a la foto de Elegant en el baño de Milán con los perfumes de Mauriño. Mauro despechado, OK. Pero la nipona se presta a esto. Muy fondo de olla”, aseveró.

“No nos olvidemos que Elegant se afeitó en el baño de Mauriño y te mete el temita y el sticker arriba de los perfumes. Todos locos”, recordó.