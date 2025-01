Aplastante triunfo para Los Infernales en El Nido de Catamarca

De principio a fin, así fue el triunfazo conseguido por Salta Basket esta noche en el Estadio El Nido del Club Montmartre de Catamarca. Fue 88-68 para los salteños que de esta manera en su primera gira vuelven con 1/1 en el Torneo Clausura, zona B, de la Conferencia Norte.

Noche con goleo repartido en Los Infernales, una de las muestras claras del juego asociado y por ratos espléndido que desplegó el elenco norteño en El Nido catamarqueño. Schoppler, Peralta, Binda, Martínez, Ferraro y Gago terminaron con doble dígito.

En Salta pudo debutar el ala pívot de 2,03 metros de altura: Tomás Pereyra, ni bien ingresó el interno, la primera bola que cayó en sus manos calibró la mira y clavó un triple desde el eje central a 6,75 metros de distancia. Bomba y presentación para el exBoca Juniors, Comunicaciones y Montmartre.

El conjunto local no tuvo una buena noche a pesar de intentar y buscar alternativas, no pudo y no supo cómo frenar la ofensiva rival. Con diferencias que llegaron a ser más de 25 puntos, Montmartre siempre tuvo que luchar desde muy abajo. Su mejor anotador fue el armador Gonzalo Galíndez.

Con esta tremenda victoria en la ruta Salta Basket volverá exultante de alegría para en La Linda comenzar a preparar lo que será su próximo gran encuentro: el clásico norteño en la competencia de ascenso contra Jujuy Básquet, el próximo martes en el Estadio Federación de la capital jujeña.