Dakota denunció a L-gante por violencia: “Me obligó a tocar sus partes íntimas”

La modelo Dakota Gotth, quien tuvo un breve vínculo con L-Gante, presentó una denuncia por supuesta violencia familiar, lo que llevó a la Justicia Civil a imponer “medidas urgentes” de protección. La medida llega luego de haber compartido un fin de semana con el cumbiero y aparecer en los medios diciendo que se sentía “usada”, luego de que él había decidido reconciliarse con Wanda Nara.

Entre las medidas que se tomaron con la influencer fue la entrega de un botón antipánico, una consigna policial y una restricción perimetral que impide al músico acercarse a menos de 600 metros de la modelo, su vivienda y lugar de trabajo. Además, la denuncia se radicó el jueves y menciona el “padecimiento de situaciones de violencia”, aunque no se especificaron los detalles de su declaración.



La modelo, cuyo verdadero nombre es Evelyn Giselle Lopez y tiene 24 años, permaneció cinco horas en la Oficina de Violencia Doméstica, donde un equipo interdisciplinario analizó su caso. Según contó, tras la ruptura con el cantante, Gotth habría recibido amenazas a través de redes sociales. En un contexto de alta exposición, ella expresó haber sentido desprotección en varias situaciones que compartió con L-Gante, especialmente durante un episodio que narró en sus redes sociales.

Hace 11 días, la pareja había compartido un viaje a Mar del Plata, que ambos documentaron en sus redes. Sin embargo, semanas más tarde, Gotth realizó un descargo donde criticó duramente al músico. En una serie de publicaciones en Instagram, relató que durante una reunión con amigos del cantante, en lo que describió como un ambiente de excesos, vivió una experiencia que calificó como angustiante. “Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando”, comentó al referirse al consumo de sustancias en ese momento.



La modelo también aseguró que se sintió vulnerable al encontrarse sola en ese entorno: “Estaba en una casa rodeada de hombres, me sentí acosada, me miraban de una manera... Pensaba ‘están todos relocos acá, a mí me llegan a agarrar dos de estos y me hacen lo que quieren y él está tan en una que no se va a dar ni cuenta’”. Afirmó que esa situación la llevó a llorar mucho, ya que no conocía a nadie en el lugar y no se sintió acompañada.