Escándalo con Los Palmeras: El hijo de Cacho contó lo que pasó con uno de los músicos

Luciano Deicas afirmó que su padre "nunca estuvo incomunicado" y que Marcos Camino "no estuvo tan al tanto de su salud porque no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber"

El hijo de Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, publicó en redes sociales un extenso descargo en video respondiendo las acusaciones contra su padre. Aseguró que la familia "en ningún momento lo mantuvo incomunicado" y sentenció que, después de que Cacho sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), su compañero en el grupo Marcos Camino "no estuvo tan al tanto de la salud" de su padre "porque no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber".

Cacho Deicas fue internado en diciembre pasado tras sufrir un ACV. Pero la última semana Marcos Camino aseguró que no sabía "absolutamente nada de su salud porque la familia no lo permite. Intentamos comunicarnos, pero no tenemos respuestas".

Luciano agregó que, incluso, tras recibir el alta, Forni, el representante de la banda, había solicitado un video de Cacho para mantener a los clientes informados sobre su estado de salud. “El sábado, que mi papá le mandó un mensaje para ver cómo iba todo, él fue al programa. Es simple salir a la televisión diciendo ‘esa gente es tal cosa’ sin mostrar pruebas”, sentenció.

"Nuestra familia y la suya no son amigas porque somos gente que vemos la vida de otra manera".

El hijo del cantante subrayó que las familias de Cacho y Camino tienen diferentes formas de ver la vida: “Mi papá y Marcos son amigos a su manera, pero nuestra familia y la suya no son amigas porque somos gente que vemos la vida de otra manera y estamos del lado opuesto en la forma de ver las cosas”.