"Es un muerto de hambre": Mauro Icardi durísimo contra Maxi López

Mauro Icardi destrozó a Maxi López en una conversación con Wanda Nara donde habla contra el ex futbolista.

El material fue revelado en LAM, y se trata de una conversación privada que se filtró entre la conductora y Mauro, en donde el delantero habla con palabras durísimas contra su ex amigo.

"Es un muerto de hambre que 10 años se hizo el vivo y vos te haces la viva”, escribió.

“Y Después venís... con que soy mala persona, con que hago todo para hacerte mal. Y todas las pelotudeces que decís. Metés al p... de Maxi haciéndote la viva en mi casa. Te aviso que te voy a volar de ahí. Seguí así”, decía el futbolista.

Mientras tanto, este viernes por la noche Maxi López arribó a Ezeiza, a donde lo fue a buscar Wanda, con quien tuvo tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto). Y rápido, todos los periodistas que aguardaban por su llegada fueron a hablar con él para consultarle sobre esta situación entre su ex pareja e Icardi.

“Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar de tema porque no estoy al tanto de nada”, dijo Maxi.

“Ahora, seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado. Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, agregó.