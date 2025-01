Estela de Carlotto: "Estamos viviendo un momento casi dictatorial"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió al posible cierre de la ex-ESMA y aseguró que el presidente Javier Milei "está dando las órdenes para que dejemos de hablar de lo que no quieren escuchar".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei, se mostró preocupada por el posible cierre del Espacio de Memoria de la ex-ESMA y consideró que “estamos viviendo un momento casi dictatorial”.

Carlotto habló sobre la situación del país y opinó que le angustia “la pobreza y la gente que no tiene para comer, los viejitos que son golpeados e insultados porque quieren tener aumentos. Es un infierno. Tenemos un gobierno legal, pero muy similar a la dictadura en muchos casos”.

Sobre los planes para seguir con la búsqueda de nietos desaparecidos, relató que “no nos dan el tiempo y la necesidad, tampoco el medio para continuar. Financiar nada, ni se habla de eso, negativa total. Estamos en lo que quieren hacer ahora, cerrarla para limpiar, atenuar… van a sacar lo que sea memoria”, indicó en Radio 10.

"Estamos en la democracia más larga de nuestra historia y la estamos poniendo en negro en vez de ser una libertad en democracia. Está tremendo esto, nosotras no somos violentas ni con la palabra. El Presidente nos podría haber llamado, ni preguntamos si nos quería recibir. Con todos los presidentes hemos pedido hablar y hemos hablado, a veces con preocupación o no, pero ha habido respecto. Este señor no sé en qué mundo está y por qué está más afuera que adentro del país", concluyó.