Todo lo que dejó el encuentro de Javier Milei con Edmundo González Urrutia

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en los últimos comicios, no reconocido por el régimen de Nicolás Maduro.

Previamente, se realizó la concentración en Plaza de Mayo donde estuvieron presentes miles de venezolanos exiliados en la Argentina. Hasta allí llegaron Elisa Trotta, ex embajadora y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Charbel Najm, coordinador del partido Primero Justicia en Sudamérica, y Liset Luque, secretaria de la ONG Alianza por Venezuela.

En un comunicado realizado tras el encuentro del Presidente con el mandatario electo venezolano brindaron detalles acerca de la reunión bilateral entre ambos dirigentes.

Uno de los ejes del encuentro fue el conflicto diplomático entre Milei y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo. El comunicado del Gobierno expresa lo siguiente: “Durante el encuentro, abordaron también la detención ilegal del gendarme argentino Nahuel Gallo a manos del régimen chavista, acto que ha sido denunciado ante la Corte Penal Internaional y que la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó como un crimen de lesa humanidad”.

También pudieron dialogar sobre expectativas y valores a defender en ambos países: “En la reunión, el Presidente Javier Milei destacó la necesidad de fortalecer la colaboración regional para construir una Latinoamérica próspera y libre del yugo opresor de cualquier tipo de régimen dictatorial y socialista. Además, se discutieron iniciativas concretas para promover la estabilidad en la región y se reafirmó el compromiso de la Argentina con los valores republicanos y el bienestar de sus ciudadanos”.

Al terminar, ambos salieron al balcón principal de Casa Rosada, donde se abrazaron y saludaron a los miles de venezolanos presentes en la Plaza de Mayo.

Edmundo González deberá volver a Venezuela el 10 de enero cuando se haga el cambio de mando en Caracas. Ante la proximidad de la fecha, dijo lo siguiente: “Yo no voy a develar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas”, señaló el líder opositor venezolano.