Marley viaja a los Estados Unidos para recibir a su hija Milenka: dónde y cuándo está previsto el nacimiento

A finales del mes de julio, Marley anunció que se iba a ser padre por segunda vez y luego de casi nueve meses de espera, la llegada de Milenka, nombre ruso que eligió tiempo atrás, se encuentra a la vuelta de la esquina y el conductor se prepara para su llegada. Fuentes cercanas a Alejandro hablaron con Teleshow y confirmaron cuando viajará dentro de pocos días a Estados Unidos para recibirla.

La pequeña tiene fecha para nacer en los primeros días de enero, pero al tratarse de parto natural las cosas pueden cambiar de un día para el otro, por lo que el conductor de Survivor: Expedición Robinson (Telefe) viajará días después de las fiestas para poder estar presente en el parto. “Viaja después de Navidad, el 27, porque la niña nacería en los primeros días de enero”, comentó el allegado a este medio.

Acerca del tiempo que se quedará en el país, detalló: “Se queda un mes porque con todo el trámite y los papeles se tiene que quedar como un mes allá para volver con Milenka”. El destino de Wiebe es el estado de Oklahoma, al tratarse de un lugar con poco entretenimiento para Mirko en un principio viajará en soledad, a la espera de que nazca su hija y una vez que el trabajo de parto haya pasado su primer hijo se reunirá con él.

Meses atrás, en una entrevista con LAM (América TV) había dicho: “Voy primero yo solo, porque como es un parto natural, se puede llegar a adelantar y voy a hacer de guardia, por las dudas de que haya una emergencia y que nazca antes. Una vez que nazca, ya llega Mirko, porque es en Oklahoma y tampoco hay tanto entretenimiento para él y se va a aburrir”.

En esa misma charla reveló lo que sentía Mirko por la llegada de su hermanita y confesó que los celos fueron la principal emoción. “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’, de un día para el otro, aparte. Le dije que no se podía arrepentir y se largó a llorar, yo no sabía cómo calmarlo. Después me llamó la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’”.

“Yo le dije ‘vos esperá a cuando la tengas en brazos, vas a ver que te va a cambiar la vida’. Me dijo ‘pero no la conozco y me da mucha vergüenza y me da timidez conocerla’. Así que nada, va a ser un momento fuertísimo, yo no veo la hora de conocerla”, continuó el conductor.

Tanto es así que tres días atrás, Alejandro hizo un posteo en sus redes sociales en el que se puede ver a su primogénito abrazándolo por el cuello. “Se acerca la hermanita y se aumenta la intensidad del cariño”, escribió junto a tres emojis de corazón.