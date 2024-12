Ángela Leiva denunció a su expareja por violencia de género, persecución y hostigamiento

La cantante Ángela Leiva denunció a su expareja y exmánager, Mariano Zelaya, por violencia de género, psicológica, laboral, económica, persecución y hostigamiento. Logró que la justicia estableciera perimetrales, pero ahora exige hacer cumplir la ley. “Va a prevalecer, le guste o no”, indicó.

En un comunicado en redes sociales, la artista contó: “Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo?”.

Continuó: “¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo . Gracias por el apoyo”.

También mostró por el mismo medio las pruebas de que su expareja intenta, en reiteradas ocasiones, denunciar su música en YouTube con el fin de frenar su difusión, ya que, tras las denuncias, pierden alcance.

Pero no es la primera vez que habla sobre esta situación porque en una entrevista en Noche al Dente en América, contó que pasó por una relación tóxica “desde todo punto de vista, no tenía salida. Me hacía creer que sin él no era nadie, que no servía. Llegué al punto de llorar en la cama, dándome vuelta para no verlo, porque me sentía tachada como mujer y como artista".