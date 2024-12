Asesinaron a golpes a una nena de 4 años en José C.Paz

Bella Felicidad Núñez, una nena de 4 años oriunda de Santiago del Estero, murió el martes tras ser brutalmente golpeada. La principal sospechosa del crimen es su madrastra, quien fue detenida en las últimas horas y optó por no declarar.

La madre de Bella, Rosa Albornoz, trabajaba temporalmente en una pescadería de San Bernardo, lo que llevó a que la menor estuviera bajo el cuidado de su padre y la pareja de este en una vivienda de José C. Paz. Desolada al conocer la noticia, Rosa declaró: “Me la mataron como a un perro, Dios mío”.



El caso salió a la luz alrededor de las 4 de la madrugada del martes, cuando Bella ingresó a la guardia del Hospital Caporaletti al Mercante con politraumatismos, lesiones en las vías respiratorias y ambos ojos morados. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su estado era crítico y falleció pocas horas después.

Las evidentes señales de maltrato infantil impulsaron una rápida investigación por parte de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, que encabeza la fiscal Mirna Sánchez.

Mariana Gisela Bologna, madrastra de Bella, quedó bajo la lupa de la Justicia tras llevar a la menor al hospital sin proporcionar una explicación convincente sobre las heridas. Posteriormente, la fiscal ordenó un allanamiento en la vivienda de la calle Buenos Aires, donde Bella residía junto a su padre, Ariel Núñez, y la sospechosa. Durante el procedimiento, se encontraron prendas y ropa de cama con presuntas manchas de sangre.

“La dejé con su papá para cuidarla porque yo me fui a la Costa a trabajar y hace dos días me entero que a mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia, salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda. Pensé que el padre la cuidaría, pero no. A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones”, escribió la madre en redes sociales, acompañando su desgarrador testimonio con imágenes.

La autopsia confirmó que la causa de muerte de Bella fue un traumatismo de cráneo. Bologna fue detenida como principal sospechosa, pero se negó a declarar ante la fiscal Sánchez. Por su parte, el padre de Bella, que no estaba en la vivienda al momento del hecho, no fue imputado por el homicidio, aunque enfrenta una causa por amenazas tras intimidar a la madre de la menor durante un encuentro en la fiscalía.