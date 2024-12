Vaccarella rompió el silencio sobre el caso que lo vincula a Lautaro Ramasco: "Estoy a disposición de la justicia"

El periodista Gustavo Vaccarella habló esta mañana con los medios de comunicación en las puertas de Multivisión Federal y explicó su relación con Lautaro Ramasco, el joven que falleció el viernes pasado en un supuesto accidente de tránsito ocurrido días previos en la Avenida Tavella.

En su relato, Vaccarella desmintió haber estado implicado en la muerte de Ramasco, sin embargo aclaró que si existen los mensajes que intercambió con el joven que tenía una relación con su exesposa.

Además, apuntó a los medios de comunicación y las redes sociales por la condena social recibida durante los últimos días.

DESCARGO PERSONAL CON LA PRENSA

Comenzó su descargo con la prensa, diciendo lo siguiente:

Yo no tuve nada que ver con lo sucedido y estoy a disposición de la justicia", dijo que quiere que la justicia investigue y brindó su respeto hacia la familia Ramasco.

Con respecto a los chats dijo que si son suyos pero que fueron sacados de contexto:

"Nosotros teníamos intercambios con Lautaro, inició él en un momento de ruptura con mi ex pareja y él. Tuvimos un acercamiento durante esa ruptura entre Lautaro y Cecilia. Culpándome de su ruptura comenzó el ida y vuelta. Yo siempre le anticipé que a él le iba a pasar lo mismo que a mi, que lo iban a dejar"

Vaccarella explicó que es en ese momento que utilizaron ese último mensaje la familia lo usó para sacar de contexto como amenaza.

Es real que las denuncias existen, la última que se realiza es el 9 de diciembre por la hermana de Lautaro y es por este último mensaje de "amenaza". "Él hizo una denuncia anterior por un altercado que tuvimos, un intercambio de palabras, algún forcejeo que terminó en una denuncia por amenazas y violencia pero nunca me llegó nada a mi".

Con respecto al fallecimiento de Lautaro, el periodista afirmó que aún no fue citado a declarar, pero "estoy a total disposición de la justicia. Todas las pruebas muestran claramente que yo estuve mucho antes y hasta después del lamentable accidente de Lautaro en mi departamento trabajando. No hay dos verdades, hay una sola".

Mencionó que durante los 25 días de ruptura entre su ex pareja, y madre de sus hijos, y Lautaro, compartió momentos de pareja y familia junto a sus hijos. Fue en esos 25 días de ruptura entre ellos que Lautaro "enojado y molesto me hacía responsable de la disolución momentánea de la relación entre ellos, luego no volví a intentar nada no hubo más intentos de acercamiento, ellos estaban bien".

En esta instancia de la entrevista, el periodista Gustavo Vaccarella, procede a mostrarle a la prensa presente, los chats que mantuvo con su ex pareja Cecilia Sanso, con quien mantienen una comunicación constante por sus hijos en común.

CHATS DEL 9 DE DICIEMBRE ENTRE CECILIA SANSO - GUSTAVO VACCARELLA

- Cecilia: "Quiero creer que no tuviste nada que ver con lo que le pasó a Lautaro, no?"

- Gustavo: "No sé que le pasó pero no tuve nada que ver"

- Cecilia: "Eso espero"

- Gustavo: "Se puede saber qué le pasó, ya me escribió la impresentable de tu cuñada. Que porquería de gente que son, Dios mio!. Realmente estás ciega! Saludos!".

CONDENA SOCIAL

"Es muy injusto, la gente en salta me conoce, este es lugar en donde yo sé que voy a seguir viviendo, acá quiero vivir y morir. Construí una carrera en base a esfuerzo". dijo Vaccarella.

Mencionó que la condena social que está sufriendo desde hace unos días es triste e incómodo, pero que está con tranquilidad de saber que "soy totalmente inocente".

En una segunda etapa les pidió a sus abogados que se encarguen de que se haga una disculpa pública "así como se hace daño, resarcirlo y decir bueno, nos equivocamos con Gustavo Vaccarella ubicándolo en un hecho que no tuvo nada que ver".

En la provincia de Córdoba él tiene una ex pareja que vive con sus dos hijas mayores. A la mayor de ellas le escribieron en sus redes sociales diciendo "qué se siente ser hija de un asesino". Dijo que esas cosas no se hacen.

DESCANSO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

El periodista mencionó que a través del consenso con las autoridades del canal y teniendo en cuenta que conduce un programa de entretenimiento el cuál "requiere de estar bien" decidió solo por esta semana no salir al aire.

"Por respeto a la familia Ramasco y porque no me siento con los ánimos para entretener en esta circunstancia. Esta pausa es necesaria y de nuevo el lunes retomaría con mis actividades".

HABLÓ LA ABOGADA DE GUSTAVO VACCARELLA

"Gustavo no está imputado de ningún delito, estamos completamente seguros de su inocencia" Explicó que todo fue una mala interpretación "muchas veces de los medios".

En cuanto a la amenaza que fue por el mensaje "fuera de contexto" dijo que no saben en concreto por qué salió a decir que fue una amenaza, "tenemos todos los elementos probatorios para demostrar que no hubo ninguna amenaza de muerte ni nada", afirmó su abogada.

Para finalizar, Gustavo Vaccarella repitió que: