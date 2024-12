Los Simpson cumplen 35 años de su primer capítulo

El 17 de diciembre de 1989, la televisión vivió un momento histórico con la llegada de Los Simpson. El primer episodio oficial, Simpsons Roasting on an Open Fire (conocido como Sin blanca Navidad en español), fue un especial navideño que introdujo al mundo a la icónica familia amarilla: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. La serie creada por Matt Groening no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que sentó las bases de la sátira televisiva moderna.

Curiosamente, Los Simpson no surgieron como una serie en formato tradicional. Antes de su estreno oficial, los personajes debutaron en una serie de cortos animados dentro del programa The Tracey Ullman Show. Groening, conocido por su tira cómica La vida en el infierno, fue convocado para desarrollar algo similar, pero decidió crear algo completamente nuevo. En apenas 15 minutos, dibujó a la familia que se convertiría en un emblema de la cultura pop.

El episodio piloto, dirigido por David Silverman, se ambienta en la víspera de Navidad. La trama presenta los problemas cotidianos de los Simpson, exagerados al extremo y con un toque de humor irreverente. Homero, al descubrir que no recibirá su bono navideño, busca un trabajo temporal como ayudante de Santa Claus para salvar la celebración familiar. Mientras tanto, Bart se hace un tatuaje, lo que obliga a Marge a gastar el dinero de los regalos en removerlo.

Desesperado por conseguir dinero, Homero termina apostando en las carreras de perros junto a Bart. La esperanza recae en Ayudante de Santa, un perro que pierde la competencia y es abandonado por su dueño. Aunque no logran ganar nada, Homero y Bart adoptan al can, que rápidamente se convierte en un miembro más de la familia. Este cierre emotivo estableció una fórmula clave en la serie: detrás del caos y la sátira, siempre había un núcleo familiar unido.

Desde su primer episodio, Los Simpson representaron a una familia disfuncional, que satiriza a la clase media estadounidense. Homero, el padre perezoso y atolondrado; Marge, la madre paciente y sensata; Bart, el eterno rebelde; Lisa, la voz de la razón, y Maggie, la silenciosa pero astuta bebé, fueron diseñados para reflejar las imperfecciones humanas con humor y crítica social.

El éxito del especial navideño fue inmediato y allanó el camino para que la serie se convirtiera en la primera producción de FOX en destacarse entre las más vistas de los años '90. A lo largo de sus 35 años, Los Simpson se han mantenido vigentes gracias a su capacidad para reinventarse y abordar temas contemporáneos, desde política y medio ambiente hasta predicciones que parecen adelantarse a la realidad.