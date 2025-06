La Justicia rechazó un recurso de Emiliano Estrada y avanza el pedido de desafuero

La Cámara Federal de Salta (Sala II) declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del diputado nacional Emiliano Estrada, que buscaba frenar el avance del pedido de desafuero impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Con esta decisión, la solicitud judicial continuará su curso en el Congreso.

Los jueces Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos rechazaron los argumentos y aclararon que la resolución apelada no constituye una sentencia definitiva ni puede ser tratada como tal. "La resolución no decide el fondo del litigio, ni impide su continuación, por lo que no puede habilitar este tipo de recurso extraordinario", señalaron en el fallo.

Tras este fallo, la causa seguirá su curso y la decisión sobre el desafuero de Estrada quedará en manos del Congreso, que deberá determinar si el diputado debe perder su inmunidad para enfrentar la investigación judicial.