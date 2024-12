Roly Serrano recibió el alta y se quebró al hablar de sus alucionaciones en terapia intensiva

A comienzos de marzo Roly Serrano (69) había chocado en la Ruta 9. Desde ese momento permaneció internado fruto de las lesiones y además por problemas derivados del sobrepeso, pero recibió el alta médico y habló de la noche en que se quedó dormido al volante.



“Me desperté con el choque”, reveló antes de agradecer que le “salvaron dos veces la vida” durante su larga permanencia en terapia intensiva.

Acto seguido se refirió al milagro: “Gracias a DIos la famiia con niños que choqué no tuvo lastimados. Eso es un alivio... porque si me lastimaba yo, bueno...”.

“Yo venía muy cansado de hacer temporada en Córdoba y no tendría que haber hecho ese viaje solo”, reconoció en diálogo con DDM.

Además explicó que el accidente le enseñó a luchar contra el sentimiento de omnipotencia: “Fue un empezar de nuevo, todo de nuevo. pensamientos nuevos, modo de vivir nuevo con los ojos y el corazón bien abiertos”.

LAS ALUCINACIONES DE ROLLY SERRANO EN TERAPIA INTENSIVA

“Yo tuve un mes y pico casi, creo que inconsciente. Lo único que me acuerdo son alucinaciones que yo tenía, que quizás tenían que ver con la manipulación mía, porque yo estaba muy gordo. Entonces me daban vuelta para que pueda respirar porque no podía respirar”.

“No tiene sentido contarlas. Pero no me daba cuenta de qué se trataba. Después, al mes y pico, empecé a tomar lucidez y empecé a ver como de costumbre a dos de mis hermanas, como yo los veía como ángeles al lado mío. Y empecé a enterarme poco a poco de cómo estaba”, concluyó Roly Serrano.