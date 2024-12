Desesperación de la esposa del gendarme secuestrado en Venezuela

María Alexandra Gómez, la pareja de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, reveló que no tiene precisiones respecto del paradero de su esposo.

"A mí lo que se me cruza por la cabeza es pensar en lo que él debe estar pensando. Estamos viviendo una pesadilla", admitió en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó: "Aunque yo conozco a Nahuel y sé que es una persona fuerte, pero nos angustia no saber nada".



Gómez es venezolana y desde hace cinco años está en pareja con Gallo, ambos viven en Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza, y tienen un bebé de casi dos años, Víctor.

La mujer junto con el menor se encontraban desde hace siete meses en Venezuela para colaborar en unos trámites con su madre y, ante esa panorama, el suboficial oriundo de Catamarca había planificado sus vacaciones en ese país para reencontrarse con su familia y pasar las fiestas.

"Le decía que tenía que conocer Venezuela, que las playas son hermosas. Lamento mucho que sea mi país el que le esté haciendo esto", se lamentó Gómez.

"No sé nada diferente a lo que está circulando en redes sociales. Hay algunas informaciones extraoficiales que no sería bueno cruzarlas hasta que sepamos a ciencia cierta dónde está Nahuel, en qué condiciones está, si está bien. No he tenido ningún tipo de contacto con él desde el día domingo que fue detenido", sostuvo.

En la misma línea, aseguró: "Tengo un bebé que habla con su papá todos los días y ahora siente la angustia de todos nosotros y me enloquece".

"Lo único que sé es que Nahuel es la persona más buena del mundo. Es el padre más amoroso, es el mejor hijo, es un hermano extraordinario, es una pareja genial", subrayó, y agregó: "He visto muchísimo en las redes sociales que critican mucho que Nahuel haya venido para acá y sí, cometimos un error, pero nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto".

Gallo fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado por el régimen bolivariano de ser un espía enviado por el gobierno argentino en plena tensión entre Maduro y el presidente Javier Milei. "Somos totalmente apolíticos, sí estamos al tanto de las cosas que pasan, pero más allá de todo lo político, somos gente de a pie, gente trabajadora, que compramos los pasajes con muchísimo esfuerzo", argumentó su esposa.

"Vivimos en Mendoza, Nahuel no andaba en ninguna tarea de paz en Colombia. Se dicen muchas cosas que no son", aclaró, y remarcó: "Sepan que es totalmente inocente y que lo que le está pasando es totalmente injusto".