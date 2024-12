Se filtró el sueldo que Fernanda Iglesias cobraba en LAM: "Me pagaban poco"

La periodista renunció al programa nocturno y explicó los motivos en su cuenta de Instagram. Esto despertó la furia de Ángel de Brito, quien se expresó en X (ex Twitter): "Avisame la próxima".

La periodista Fernanda Iglesias renunció a LAM en medio de una disconformidad con la producción del programa en el cierre temporada. En medio del enojo, contó en sus redes sociales cuánto era el dinero que le ofrecían y estalló. Ángel de Brito le contestó.

El conductor había confirmado cambios en el ciclo y también incluía el panel de angelitas. Nazarena Vélez ya confirmó que se iba, pero en las últimas horas se dio a conocer que también una de las que abandona es Iglesias.



“No creo que te vayas de LAM, creo que Yanina influyó para que te vayas”, le escribió una seguidora en el sticker de preguntas y ella contestó: “No. Sentía que no estaba dando todo y además me pagaban muy poco”. Eso generó dudas sobre cuál era el monto que recibía mensualmente.

Otra de las preguntas en Instagram decía: “¿Te dolió que te digan que seas rotativa y no fija? Sos una genia”. A lo que respondió: “Me dolió que me ofrecieran un sueldo de $220 mil”.

En medio de ese escándalo, Fernanda decidió no asistir a la cena de fin de año del programa ni tampoco fue al último programa. Ante esto, De Brito disparó: “Chau, Fernanda Iglesias. Avisame la próxima”, en respuesta a la historia en la que ella aseguraba que no asistió porque no le gustan las despedidas.