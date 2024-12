El grave problema al que se enfrenta Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi está viviendo un complicado momento personal. Su separación con Wanda Nara, que incluyó el viaje de ésta junto a sus hijas para Argentina, fue el disparador de malas que aun no cesan.

Luego de haberse lesionado la rodilla, trascendió que el club dueño de su pase, el Galatasaray de Turquía, estaría dudando de renovar el contrato del delantero, a partir de los escándalos en su vida privada.

"Hay un enojo muy grande en el club donde juega Mauro Icardi y atención porque peligra su contrato que vence en dos o tres meses", contó Julieta Navarro, una de las panelistas de Desayuno Americano, el programa que se emite desde América TV.

Recordemos que el club turco, uno de los más grandes del país, compró su pase cuando era parte del PSG en 10 millones de euros. A pesar de su buen rendimiento en la cancha, otra vez sus problemas extrafutbolísticos influyen en su relación con el club.

Enumerando los problemas a los que se enfrenta, Navarro comentó que Mauro tiene una deuda de ocho meses de su cuota alimentaria, lo que en Turquía "está prohibido". Además, la decisión de operarse en Argentina y continuar con la recuperación en el país tampoco dejó contento a los directivos.

Habrá que ver entonces si en las próximas semanas desde Turquía no surge alguna noticias oficial al respecto, que pueda incluir una sanción o la confirmación de la no renovación del contrato de Mauro Icardi, al que parece no alcanzarle su indudable talento en la cancha para tapar los problemas que surgen fuera de ella.