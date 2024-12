¿Se conocen o lo usa? Un participante de Gran Hermano de Perú, habló de Marcos Ginocchio

En esta temporada hay un participante directo desde Perú, Renato Rossini Jr. quien desde el primer momento sostuvo que mantiene una relación con el salteño, aunque no dio demasiados motivos.

Comenzó una nueva edición del reality más visto del país, Gran Hermano, y aunque en esta oportunidad no hay ningún salteño participando, lo cierto es que todavía el nombre de nuestro campeón, Marcos Ginocchio , sigue sonando en la famosa casa.

En esta temporada hay un participante directo desde Perú, Renato Rossini Jr. quien desde el primer momento sostuvo que mantiene una relación con el salteño, aunque no dio demasiados motivos.

Durante las últimas horas el concursante rompió el silencio de los rumores que habían de ambos en una intima charla con Carlos Tocco, su compañero en la casa.

Renato aseguró: "Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento". "Me aseguró que cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir", explicó, dejando claro que hay planes pendientes de concretar.