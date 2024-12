El Papu Gómez rompe el silencio luego de su salida de la selección

El futbolista dijo que conoció la noticia dos días antes del partido ante Francia y que no lo quiso contar para no desenfocar al equipo.

En una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky para Clank!, el futbolista campeón del mundo admitió que recibió un mail antes del partido contra Francia y que no quiso contarles nada a sus compañeros para no desenfocar al equipo del partido.

“Me llega por mail dos días antes de la final (contra Francia) que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imaginate festejando pero siempre con la cabeza en qué va a pasar”, recordó el futbolista.

“No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me la guardé para después del partido”, continúo su relato.

Luego, describió cuál fue la reacción de sus compañeros tras enterarse: “Cuando les conté me dijeron que me vieron bajoneado. Me había apartado un poco, pero también porque estaba enfermo y no quería contagiar. Cuando te cuentan algo así no es que podés decir mucho, decís ‘qué cagada, tranquilo, se va a solucionar’, cosas normales. Después, obviamente viajamos hasta Argentina, 30 horas, los festejos, el caos, todo normal cada uno sigue con su vida”.

El Papu Gómez cumple una sanción de dos años por doping y recién podría volver a jugar de manera oficial a partir de octubre de 2025. El futbolista campeón del mundo se entrena con el AC Renate, un club de la Serie C de Italia, y en julio comenzará a escuchar ofertas para regresar a competir.