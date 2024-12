Sabrina Rojas habló sobre el papel de Luciano Castro como padre y lo fulminó

La relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro parece no estar en el mejor momento, si bien se mostraban unidos por sus hijos, esto cambio luego de que el actor confirmó la relación con Griselda Siciliani. Sabrina cuestionó la relación y además lo destruyó al padre de sus hijos.

"Luciano tiene enamoramientos, su personalidad se transforma un poco de con quien está. Con Flor (Vigna) era como todo adolescente y ahora está como más cool", comenzó diciendo días atrás con el programa de Intrusos en el espectáculo que se emite por América.

Lo cierto es que en Desayuno Americano también dialogaron con la actriz y allí lanzó una fuerte acusación contra Luciano por el rol como padre, el cual sería negativo por las palabras de Sabrina: "Debería encargarse de cosas más importantes que pasear con su novia, por ejemplo sus hijos".

A raíz de estas palabras, el periodista le preguntó si él estaba ausente por la relación que tiene con Griselda y allí Sabrina fue contundente: "No sé si ausente, pero hay cosas que hay que hacerse cargo en la cotidianidad y en el día a día cuando te tocan. Hay una carga mental que él no tiene y yo sí".

"Estoy enojada y estoy muy triste por cosas de Luciano como papá", confesó y luego subrayó que "lo dejaré para otro momento, porque encima las mujeres somos rehén de eso, porque no lo tenemos que contar, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos". En la última parte confesó que "me da bronca verlo empoderado como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es".