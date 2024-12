Cristina Kirchner asumirá hoy la presidencia del PJ

Esta tarde, a las 17:30, Cristina Kirchner asumirá la presidencia del PJ Nacional. Lo hará en presencia de los consejeros del partido y los cinco vicepresidentes que la acompañarán. Además, están invitados los presidentes de los PJ provinciales, muchos de ellos gobernadores, como es el caso del pampeano Sergio Ziliotto o el formoseño Gildo Insfrán.

De los mandatarios provinciales no hay presencias confirmadas. Es probable que el formoseño, que es presidente del Congreso del PJ, esté presente. Lo del pampeano es un enigma. Se ha movido en forma muy silenciosa en el último tiempo. La señal más clara de su extremo bajo perfil fue que evitó pronunciarse en la disputa que protagonizaron CFK y Quintela.

Lo que sí hay son ausencias confirmadas. Ni Raúl Jalil (Catamarca), ni Osvaldo Jaldo (Tucumán), ni Ricardo Quintela (La Rioja) van a estar presentes. No fueron invitados. No recibieron la invitación los principales dirigentes de la CGT. Tiene cierta lógica. La cúpula sindical está enfrentada a la ex presidenta. Hasta anoche tampoco le había llegado la invitación al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Síntoma del momento que vive el kirchnerismo.

La nueva presidenta del partido será la única oradora del acto que se llevará a cabo en la UMET. Algunos detractores internos de CFK utilizaron la sede de la asunción como argumento para lanzar críticas ácidas. “Nunca le gustó el PJ. Ni siquiera va a asumir en Matheu. Una señal más que clara”, dijo un dirigente del interior del país, donde miran de reojo el accionar de la ex mandataria nacional.

“Cristina Kirchner asumirá como presidenta del PJ. Con ella al frente y con las nuevas autoridades, trabajaremos para ofrecer un camino distinto. Un proyecto que priorice a quienes trabajan, a quienes producen, a los estudiantes y los jubilados”, sostuvo Eduardo “Wado” de Pedro en una carta que publicó ayer.