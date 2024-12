¿Cómo hicieron la entrevista de Susana con La Mary y quién es la actriz detrás de la IA?

Susana Giménez se despidió de su programa este domingo a lo grande. Es que la conductora impactó al país con una entrevista a sí misma. Para ser precisos, a su versión de los años 70, cuando protagonizó la exitosa película “La Mary” al lado de su expareja, el boxeador Carlos Monzón. Gracias a Furor Studio, los avances de la inteligencia artificial y el talento de una actriz, fue posible concretar algo nunca visto en la televisión.

“El proceso exclusivamente tecnológico fue agarrar mucho material audiovisual de Susana, sobre todo de La Mary. Agarramos la película remasterizada, entrevistas que estuvieran en buena calidad, se analizó todo ese material y se entrenó un modelo de Inteligencia Artificial. Lo mismo se hizo con la voz, escuchamos un montón de entrevistas para replicar la voz característica de Susana en esa época”, explicó a Teleshow Juan Manuel Funes Szelagowski, director creativo del proyecto y fundador de Furor Studio.

Lo primero fue un casting con la intención de dar con una actriz que tuviese la contextura física de la diva de los teléfonos en aquella época y que no tuviera problemas de enfrentarse en un mano a mano con Giménez. La elegida fue Jazmín Diz (@jaz.diz en Instagram) con destacados trabajos en teatro y cine.

Susana estuvo en el estudio con Jazmín Diz, quien respetaba el look de La Mary. Luego, vendría la modificación de la cara, los gestos y la voz, respetando la dinámica de una entrevista y evitando caer en los famosos deep fake que son virales en las redes sociales.

“No se hizo nunca, no hay precedente de esta locura que hicimos. Cuando buscás referencias siempre es deep fake y fue para hacer un plano fijo con un actor escena, donde podés tener 50 tomas y le pedís al actor que no se mueva mucho, que no salga de una estructura”, contó el director de esta apuesta con IA.