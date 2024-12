Moria Casán fulminó a Susana Giménez nuevamente: "Incompatibles con las neuronas"

Es sabido que Moria Casán y Susana Giménez no pueden ni verse, y "La One" cada vez que puede utiliza su "lengua karateca" para referirse a la diva.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito contó que cuando la famosa conductora se enteró que Casán estaba ubicada en la foto de la tapa de los Personajes del Año de la revista GENTE al lado de ella, se mostró muy furiosa y rompió el papel que tenía escrito su nombre.

El conductor de LAM compartió la noticia en su cuenta de X (@AngeldebritoOk) y la respuesta de Moria no tardó en llegar.

"Qué insegura, la compatriota charrúa, las extensiones son incompatibles con las neuronas, me tienen que agradecer que el año pasado encumbre con mi foto apaisada la tapa, porque no entraba mi cul* modo sándwich en esos escalones jerárquicos? Jasa y salí divina, este año tenia mi lugar pero prioriza mi DANTE ,que me dijo #ABUELO KEDATE, porque me dice abuelo, love EINYEL", replicó la actriz.

Y añadió contundente: "Qué desagradecida la charrúa, le salve la nariz en los 80' ,cuando por mala praxis, estaba muy mal porque imprimía fatal en la gráfica que hacíamos para una película y la llevé al gran Dr JURY, la operaron y mejoró, allá eshaaaa ,atrasa en todo sentido, y los 80 no vienen solo. Felicidades para todxs".