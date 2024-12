Jin de BTS hizo historia al alcanzar un impensado récord en su carrera solista

La carrera solista de Jin de BTS comenzó de la mejor manera. El cantante del grupo de K-pop surcoreano alcanzó un récord imprevisto con el lanzamiento de "Happy", su primer álbum en solitario, ya que la canción principal se metió en el puesto 5 del Billboard 200, un logro que da cuenta del alcance global que está teniendo el artista asiático.

Kim Seok-Jin, más conocido como Jin, se inició de manera independiente en noviembre de este año y se suma a la lista de artistas que han lanzado un álbum recientemente. Si bien el idol ya había grabado canciones como solista, la aparición de su primer álbum es una experiencia completamente novedosa en su carrera por fuera de BTS. "Ruuning Wild", la canción principal de "Happy", se metió en el Top 5 del Billboard 200, precisamente en el cuarto lugar.

El podio lo completaron Chromakopia de Tyler, The Creator (3°), From Zero, de Linkin Park (2°) y Golden Hour: Part.2 (EP), de Ateez (1°).

El ranking publicado por la revista Billboard del 30 de noviembre enumera las canciones más escuchadas, semana tras semana en Estados Unidos. Contabiliza no solo las ventas físicas y digitales de los álbumes, sino también las reproducciones en streaming y radio de las canciones.

“Running Wild” también obtuvo un destacado lugar en el Billboard Global Excl. US, donde debutó en el cuarto puesto. Este ranking mide la popularidad de las canciones, contabilizando la actividad del streaming y las ventas en más de 200 países, excepto en los Estados Unidos. Las cifras dan cuenta del impacto global que está teniendo "Happy" y Jin de BTS en las primeras semanas del álbum.

La canción principal del primer álbum solista de Jin debutó en el puesto 53 del Billboard Hot 100. Así, "Running Wild" se convirtió en su segunda canción en solitario en ingresar a este prestigioso ranking luego de “The Astronaut”, su sencillo lanzado en 2022.

Otros éxitos de la carrera solista de Jin de BTS

Más allá de "Running Wild", la canción principal, el álbum "Happy" incluye otros temas que están pisando fuerte en las listas de audiencia global. El sencillo de prelanzamiento, “I’ll Be There”, es otro ejemplo del gran inicio de la carrera solista del cantante de BTS. La canción llegó al puesto 29 del Global Excl. US y al puesto 56 en el Billboard 200.

Otros temas del álbum, como “Another Level”, “Falling” e “I Will Come to You” también lograron ingresar a las listas de Billboard Global Excl. US en los puestos 142, 158 y 172, respectivamente. Además, varias de estas canciones destacaron en las listas de ventas digitales: “Heart on the Window” alcanzó el puesto 20 y “Another Level” ocupó el lugar 22 en Billboard Digital Song Sales.